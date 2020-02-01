Доллар выше 25: озвучен прогноз курса на следующую неделю

Деньги

Курсы основных валют в Украине пошли в рост. Причин было несколько, в основном повлияла ситуация на мировых рынках. Приложился к экономике и такой опосредствованный фактор как эпидемия коронавируса в Китае. Со следующей недели — с 3 февраля — наличный курс может подняться до 25,3 гривен за доллар.

«На глобальных рынках начинается бегство капиталов от риска, которое включает в себя, в частности, снижение фондовых рынков, стоимости сырья и отток капиталов с развивающихся рынков», — объяснил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

В ближайшую неделю аналитик ожидает роста курса доллара как на межбанке, так и в обменниках. «Доллар на межбанке может торговаться около 25,2 грн, а наличный доллар в банках — 25,0−25,3 грн», — прогнозирует Иосуб.

Национальный банк со следующей недели резко повысил официальный курс доллара к гривне. Пересмотренный курс на 11 копеек выше и составляет 25,0294 грн/доллар.

Напомним, точку минимума курс доллара прошел 26 декабря 2019 года и с того времени постепенно растет. Об этом в статье «ФАКТОВ» «Курс доллара резко вырос: что происходит и чего ждать в дальнейшем».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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