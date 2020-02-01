24.81 / 25.14 27.32 / 27.79
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Босс UFC сообщил, когда состоится новый бой между Хабибом и Конором

10:25 1 февраля 2020 39
Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, за 40 секунд разобравшийся с американцем Дональдом Серроне, проведет бой с победителем поединка между действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который пройдет в Нью-Йорке 18 апреля.

«Хабиб и Тони проведут бой в Бруклине. Макгрегор встретится с победителем. Конор говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой имеет для него смысл. Сразу после дуэли Хабиба с Тони начнется Рамадан, и Хабиб будет его пережидать. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь», — приводит слова Дэйну Уайта ESPN.

Напомним, что первая дуэль Нурмагомедова с Макгрегором состоялась в октябре 2018 года и завершилась победой россиянина в четвертом раунде болевым удушающим приемом. Как известно, Хабиб выиграл все свои 28 боев в ММА, в свою очередь, Макгрегор одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Хабиба Нурмагомедова родился сын.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Татьяна Черновол

Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы

Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер