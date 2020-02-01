Босс UFC сообщил, когда состоится новый бой между Хабибом и Конором

Спорт

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, за 40 секунд разобравшийся с американцем Дональдом Серроне, проведет бой с победителем поединка между действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который пройдет в Нью-Йорке 18 апреля.

«Хабиб и Тони проведут бой в Бруклине. Макгрегор встретится с победителем. Конор говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой имеет для него смысл. Сразу после дуэли Хабиба с Тони начнется Рамадан, и Хабиб будет его пережидать. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь», — приводит слова Дэйну Уайта ESPN.

Напомним, что первая дуэль Нурмагомедова с Макгрегором состоялась в октябре 2018 года и завершилась победой россиянина в четвертом раунде болевым удушающим приемом. Как известно, Хабиб выиграл все свои 28 боев в ММА, в свою очередь, Макгрегор одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Хабиба Нурмагомедова родился сын.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter