- 11:58 «Сверхдержава во всей красе»: в российской школе учительскую оборудовали прямо в туалете
- 11:48 «Наше устройство позволяет подключать ноутбук к интернету в любой точке мира миру»
- 11:43 Шелестюк — Верон: видео победного боя украинца в США
- 11:29 Зеленский провел совещание по тарифам на тепло: опубликовано видео
- 11:07 "Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"
- 10:51 Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль
- 10:25 Босс UFC сообщил, когда состоится новый бой между Хабибом и Конором
- 10:22 В Киеве маршрутчик обматерил и высадил женщину из-за украинского языка
- 10:12 Боевики «ЛНР» обесточили населенный пункт на Донбассе и собрались обвинить в этом бойцов ВСУ
- 09:43 Проверяли на коронавирус: появились данные об украинке, которую изолировали после возвращения из Китая
- 09:28 Грипп в Украине: эпидемия накрыла еще одну область
- 09:14 Александр Педан: «На Мадейре арендовать машину без страховки можно всего за два евро в день»
Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль
Через неделю, ближе к 8 февраля Украину ждет резкое похолодание. В отдельных регионах возможны морозы до -17 градусов. Такой прогноз обнародовал народный синоптик Леонид Горбань.
Также Горбань уверен, что февраль, в отличие от первых двух месяцев будет снежным. «В первых числах снег, потом осадки прогнозируются с 8 по 12 февраля, и в конце месяца тоже будет снежить», — рассказал народный синоптик в комментарии Obozrevatel.
Что касается температурного режима, то Горбань прогнозирует, что до 4 февраля морозы будут только ночью, затем температура начнет снижаться. «С 12 февраля температура немного повысится — до −7…−8 градусов ночью», — добавил народный синоптик.
Напомним, ранее Горбань в интервью «ФАКТАМ» предупреждал, что сильные морозы установятся по окончании календарной зимы в Украине и продлятся до середины марта.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...