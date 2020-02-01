Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Украина

Через неделю, ближе к 8 февраля Украину ждет резкое похолодание. В отдельных регионах возможны морозы до -17 градусов. Такой прогноз обнародовал народный синоптик Леонид Горбань.

Также Горбань уверен, что февраль, в отличие от первых двух месяцев будет снежным. «В первых числах снег, потом осадки прогнозируются с 8 по 12 февраля, и в конце месяца тоже будет снежить», — рассказал народный синоптик в комментарии Obozrevatel.

Что касается температурного режима, то Горбань прогнозирует, что до 4 февраля морозы будут только ночью, затем температура начнет снижаться. «С 12 февраля температура немного повысится — до −7…−8 градусов ночью», — добавил народный синоптик.

Напомним, ранее Горбань в интервью «ФАКТАМ» предупреждал, что сильные морозы установятся по окончании календарной зимы в Украине и продлятся до середины марта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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