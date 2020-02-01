Мир

Еще одна страна закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

Кыргызстан закрыл границу с Китаем и открыл санитарные пункты в 22 КПП на совместной границе. Также принято решение о прекращении воздушного сообщения с соседним государством.

В стране создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию. Его возглавила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Министр здравоохранения страны Космосбек Чолпонбаев разъяснил гражданам особенность коронавируса — его можно обнаружить лишь в течение 14 дней, а за это время может заразиться другой человек.

Отметим, что на данный момент Председатель КНР Ли Цэзян направил официальное обращение в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нем содержится просьба помочь с медикаментами для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает издание Global Times, обращение адресовано всем странам Евросоюза.

Отмечается, что 31 января Еврокомиссия уже выделила на срочные исследования китайского коронавируса 10 млн евро.

Напомним, Китай наконец разрешил эвакуацию граждан Украины из эпицентра эпидемии — города Ухань. А Россия, где подтверждены сразу несколько случаев заболевания, не разрешила приземлиться в Москве самолету, вывозившему из Китая граждан Германии.

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