19-летний гений за 136 минут в футболке «Боруссии» забил семь мячей (видео)

Спорт

Состоявшийся в субботу, 1 февраля, матч 20-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией» и «Унионом» запомнится болельщикам не только разгромной победой хозяев поля — 5:0 (в трех последних встречах бундеслиги дортмундцы неизменно забивают по 5 мячей!). Очередной фееричный поединок в составе «желто-черных» выдал 19-летний норвежский талант Эрлинг Холанд, недавно перешедший в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга». «Убийца перед воротами», как уже успели окрестить форварда болельщики, на 18-й и 76-й минутах отправил в ворота берлинцев два мяча.

Всего же после перехода в «Боруссию» Холанд за 136 минут пребывания на поле отличился семь (!) раз. Новый рекорд бундеслиги! Отметим, ранее норвежский гений сделал хет-трик в игре против «Аугсбурга» (5:3), а также отметился дублем в матче против «Кельна» (5:1). В обеих встречах он выходил на замену. Поразительно: чтобы отличиться 7 раз, Холанду хватило 7 ударов в створ ворот соперников!

Очередной успех позволил «Боруссии» с 39 очками расположиться в турнирной таблице чемпионата Германии на третьем месте. Выше подопечных Люсьена Фавра — только «Лейпциг» (40 пунктов, игра в запасе) и «Бавария» (42 балла).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Холанд в матче чемпионата мира U20 девять раз поразил ворота соперника.

Фото Twitter ФК «Боруссия»

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