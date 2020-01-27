2 февраля 2020

История 996-я… Второго февраля 1812 года в селе Короваев Пирятинского уезда Полтавской губернии родился Евгений Гребинка, поэт, имя которого было со временем прославлено на весь мир текстом песни, которую и в наши дни можно слышать достаточно часто. Происходил он из дворянской семьи отставного штаб-ротмистра Павла Ивановича Гребинки. Павел Иванович, у которого было трое сыновей, имея особое почтение к людям учёным и видя, с каким усердием буквально с малолетства Евгений относится к книгам, не раз говорил, что его мечтой было увидеть Евгения профессором. А уж военным смог бы стать младший сын Аполлон, к литературе интереса не проявлявший.

Профессором Евгений Гребинка так и не стал. Но со временем все поняли, что беды никакой в этом нет. Он стал известным во всей царской России поэтом и писателем, имя которого хорошо было известно не только литературным критикам, но и многочисленным любителям русской и украинской словесности. Закончив с успехом Нежинский лицей высших наук, Евгений отправился покорять Санкт-Петербург. И в определённом смысле ему это удалось. В течение короткого времени там у него были изданы и ''Малороссийские приказки'' (26 басен на украинском языке), и полный украинский перевод поэмы ''Полтава'' Александра Сергеевича Пушкина с посвящением автора, с которым Гребинка познакомился лично несколько позднее.

Вскоре практически ни один журнал, ни один литературный альманах или сборник, выходившие в Санкт-Петербурге, не печатались без какого-нибудь произведения Гребинки. Как отмечали современники, ''его повести и рассказы весьма нравились большинству читающей публики''. Но по-настоящему огромную популярность принесло поэту стихотворение, посвящённое Марии Васильевне Ростенберг, своей будущей супруге. Лишь однажды увидев её во время отпуска в родных полтавских местах, Евгений влюбился в неё безумно. И она ответила ему взаимностью. Проживали они после венчания в Петербурге до самой его кончины в 1848 году.

Очи чёрные, очи страстные,

Очи жгучие и прекрасные!

Как люблю я вас, как боюсь я вас!

Знать, увидел вас я в недобрый час!

Ох, недаром вы глубины темней!

Вижу траур в вас по душе моей,

Вижу пламя в вас я победное:

Сожжено на нём сердце бедное.

Но не грустен я, не печален я,

Утешительна мне судьба моя:

Всё, что лучшего в жизни Бог дал нам,

В жертву отдал я огневым глазам!

А теперь скажите, кто из нас хотя бы раз в жизни не слышал этот прекрасный романс, который называли и ''цыганским'', и ''народным'', в исполнении Изабеллы Юрьевой или Николая Сличенко? Или в блестящем исполнении великого Фёдора Шаляпина, который собственноручно дописал знаменитый текст Евгения Гребинки такими теперь узнаваемыми словами:

Очи чёрные, очи жгучие,

Очи страстные и прекрасные.

Вы сгубили меня, очи страстные,

Унесли навек моё счастие…

Очи чёрные, очи жгучие,

Очи страстные и прекрасные!

Как люблю я вас! Как боюсь я вас!

Знать, увидел вас я не в добрый час!

Этими прекрасными строками я, пожалуй, и завершу этот пост, не забыв пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Как всегда, искренне ваш.

