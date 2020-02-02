Спорт

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

В ночь на воскресенье, 2 февраля, главным событием вечера бокса в российском Калининграде стал поединок за пояс WBA International в полусреднем весе между 23-летним украинцем Кареном Чухаджяном (16 побед, 7 из них — нокаутом, одно поражение) и не знавшим ранее горести поражений на профиринге 26-летним представителем России Сергеем Воробьевым (9 побед, 6 — нокатом, 1 поражение).

Несмотря на солидное преимущество киевлянина над боксером из Санкт-Петербурга на протяжении практически всего 10-раундового боя, Чухаджян отпраздновал победу лишь раздельным решением судей — 95:96, 99:91, 96:94. Тому факту, что один из рефери (российский!) отдал победу Воробьеву, искренне удивились во время телетрансляции даже российские комментаторы канала «Матч».

Кстати, перед встречей боксер-блогер Воробьев записал самоуверенное видео, где в стихотворной форме рассказал, как будет побеждать украинца. А перед самым началом поединка, на котором, в частности, присутствовал экс-чемпион мира Николай Валуев, когда киевлянин Чухаджян появился в ринге с флагом Украины на плечах, один из неадекватных болельщиков крикнул своему боксеру-соотечественнику: «Серега, укатай этого клоуна!». В итоге, к разочарованию публики, которая, нужно признать, в целом вела себя достойно, «укатали» Серегу…

«На границе меня задержали и задавали много вопросов, а в целом в России меня встретили хорошо. Турнир был организован на высочайшем уровне. Про политику я говорить не буду.

Я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать. Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки… Считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Я не понимаю, почему были такие котировки. Я разбил Воробьева почти во всех раундах.

Честно говоря, не удивился, что один судья отдал победу Воробьеву. Никогда не нужно забывать о домашнем судействе. А когда объявили решение второго судьи, то все все поняли", — заявил после боя Карен Чухаджян.

Карен Чухаджян с чемпионским поясом в компании своего тренера Вячеслава Сенченко

Отметим, что свое единственное поражение Чухаджян потерпел еще в дебютном поединке на профессиональном ринге. После этого украинец завоевывал юношеские пояса WBO и WBC, Титул WBA, добытый подопечным Вячеслава Сенченко в России, — первый в его взрослой карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Шелестюк победил в бою в США соперника из Аргентины.

Фото Facebook.com/spartapromotions, Instagram

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