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Музыканты не умирают: звезды делятся воспоминаниями о Кузьме Скрябине

14:47 2 февраля 2020 133
Кузьма
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинские звезды в соцсетях делятся воспоминаниями о трагически погибшем в ДТП пять лет назад музыканте, лидере группы «Скрябин» Андрее Кузьменко.

«Сегодня хочется молчать… и вспоминать лучшего», — написала Ирина Билык.

Кузьма

«Музыканты не умирают», — уверена Мария Бурмака.

Кузьма

«Кузьма, я тебя люблю. Спасибо, что ты так умел радоваться жизни!» — поделилась Наталья Могилевская.

Кузьма

Поклонники Кузьмы и его коллеги посвящают ему стихи, публикуют его любимые песни.

Кузьма

Кузьма

Кузьма

«Сегодня 5 лет как нет тебя. Твои мысли, тексты песен, музыка, то, что ты пытался донести людям, навсегда врезались в память, душу. Ты не спи там, будь энергией», — просят они.

Напомним, что в декабре единственная дочь Кузьмы вышла замуж.

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