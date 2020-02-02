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Музыканты не умирают: звезды делятся воспоминаниями о Кузьме Скрябине
Украинские звезды в соцсетях делятся воспоминаниями о трагически погибшем в ДТП пять лет назад музыканте, лидере группы «Скрябин» Андрее Кузьменко.
«Сегодня хочется молчать… и вспоминать лучшего», — написала Ирина Билык.
«Музыканты не умирают», — уверена Мария Бурмака.
«Кузьма, я тебя люблю. Спасибо, что ты так умел радоваться жизни!» — поделилась Наталья Могилевская.
Поклонники Кузьмы и его коллеги посвящают ему стихи, публикуют его любимые песни.
«Сегодня 5 лет как нет тебя. Твои мысли, тексты песен, музыка, то, что ты пытался донести людям, навсегда врезались в память, душу. Ты не спи там, будь энергией», — просят они.
Напомним, что в декабре единственная дочь Кузьмы вышла замуж.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.