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Шоу-бизнес

Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: свадебные фото

10:43 21 декабря 2019 106
Мария-Барбара Кузьменко
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Единственная дочь трагически погибшего в ДТП в феврале 2015 года музыканта, лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко вышла замуж. 22-летняя Мария-Барбара создала семью с молодым человеком по имени Виктор, который, как и жена, является студентом Национального медицинского университета имени Богомольца. Бракосочетание состоялось 20 декабря.

Первыми фото счастливая невеста в белоснежном платье поделилась в соцсети.

Молодых поздравил друг покойного Кузьмы DZIDZIO. В свое время вместе с Кузьмой Михаил Хома начинал карьеру, музыканты дружили. Фото с женихом и невестой артист поделился в Instagram.

«Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью», — написал DZIDZIO.

Кузьма очень трепетно относился к дочери, нежно называл ее Басей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о свадьбе певицы Кати Гуменюк, известной как Ассоль. Пышное торжество состоялось в одном из самых дорогих ресторанов Киева.

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