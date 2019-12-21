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Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: свадебные фото
Единственная дочь трагически погибшего в ДТП в феврале 2015 года музыканта, лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко вышла замуж. 22-летняя Мария-Барбара создала семью с молодым человеком по имени Виктор, который, как и жена, является студентом Национального медицинского университета имени Богомольца. Бракосочетание состоялось 20 декабря.
Первыми фото счастливая невеста в белоснежном платье поделилась в соцсети.
Молодых поздравил друг покойного Кузьмы DZIDZIO. В свое время вместе с Кузьмой Михаил Хома начинал карьеру, музыканты дружили. Фото с женихом и невестой артист поделился в Instagram.
«Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью», — написал DZIDZIO.
Кузьма очень трепетно относился к дочери, нежно называл ее Басей.
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