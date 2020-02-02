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Происшествия

"Вызывает ряд вопросов": облава на нелегалов возле мечети в Киеве возмутила Минкульт

14:56 2 февраля 2020 147
Спецоперация Государственной миграционной службы
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство культуры Украины выразило протест в связи с проведением проверки документов у здания мечети Духовного управления мусульман «Умма» в Киеве 31 января. Подчеркивается, что сотрудники Государственной миграционной службы фактически пренебрегли чувствами мусульман, нарушив их молитвенное настроение.

«Время и место проведения „операции“ вызывает ряд вопросов, как морально-этических, так и правовых», — констатировали в Минкульте, выразив мусульманам свою поддержку и призвав представителей Государственной миграционной службы к сотрудничеству.

Отметим, что в МВД, в структуру которого входит служба, опровергли нарушение прав верующих. Также правоохранители отметили, что по итогам проверки обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства. 12 из них решили отправить в страну происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине, а еще двух привлекут к ответственности за трудоустройство в Украине без законного на то основания.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об инциденте под Львовом, где в холодильнике рефрижератора с яблоками обнаружили полуживых нелегальных мигрантов из Македонии.

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