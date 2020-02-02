«Жертвы» коронавируса: в Одессе в пятизвездочном отеле ввели запрет на проживание китайцев (фото)

Общество и люди

«Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено», — гласит текст объявления на русском и английском языках, размещенном на ресепшене одесского отеля «Калифорния». Последний позиционируется как пятизвездочный и располагается в самом центре города — на улице Еврейской.

С одной стороны, мера предосторожности вполне обоснованная: всем понятно, что если «родина» коронавируса — Китай, то жители этой страны, соответственно, — потенциальные его носители. Но с другой стороны — налицо неприкрытая дискриминация, на что обращают внимание правозащитники.

Не секрет, что в Одессе много граждан КНР, однако большинство из них — не туристы. Они заняты предпринимательской деятельностью (в частности, на промрынке «7-й километр») и проживают в городе и пригороде практически постоянно.

Напомним, что ВОЗ зарегистрировала первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. В то же время появились и обнадеживающие сведения: в Таиланде заявили, что нашли метод борьбы со смертельной инфекцией.

Фото в заголовке из архива

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