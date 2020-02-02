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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прошлись с кинозвездами по красной дорожке на вручении премии BAFTA (фото)

21:30 2 февраля 2020 546
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне проходит 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Это одна из самых престижных наград в мире в области кино и телевидения. Красная дорожка собрала множество кинозвезд и прочих знаменитостей не только из Великобритании, но и из США и других стран мира.

Ранее «ФАКТЫ» называли претендентов на премию BAFTA в основных номинациях. Напомним, фаворитами являются три фильма — «Ирландец» Мартина Скорсезе", «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Джокер» Тодда Филлипса. «Джокер» представлен в 11 номинациях", «Ирландец» и «Однажды в… Голливуде» — в 10 номинациях каждый.

На церемонии присутствовали принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. 38-летняя герцогиня Кембриджская выбрала для вечера белое с золотом платье от Alexander McQueen, в котором она уже появлялась на публике в 2012 году во время официального визита в Малайзию. На ногах Кейт были новые туфли от Jimmy Choo. В правой руке она держала золотистый клатч от Anya Hindmarch. В качестве украшений герцогиня выбрала комплект из золотых сережек и оригинального колье от Van Cleef and Arpels, примерная стоимость которых составляет 10 тысяч долларов.

Британская пресса напоминает, что Уильям и Кейт уже в четвертый раз почтили свои присутствием церемонию BAFTA. Герцог Кембриджский является президентом академии. Он занимает этот почетный пост уже 10 лет.

«ФАКТЫ» следят за ходом 73-й церемонии вручения премии BAFTA. Имена победителей станут известны в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году триумфатором BAFTA стал фильм «Фаворитка», получивший семь статуэток в виде золотой маски.

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