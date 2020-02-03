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Теракт в Лондоне: нападавший выкрикивал "Аллах акбар!" (фото)
В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне был совершен теракт. В южной части британской столицы вооруженный мачете мужчина напал на прохожих. Два человека получили тяжелые ранения Полиции пришлось стрелять на поражение. Нападавший был убит.
Вскоре британские СМИ сообщили, что это был 20-летний Судеш Амман. Всего несколько дней назад он вышел на свободу из тюрьмы, где отбывал срок за хранение и распространение материалов террористического и экстремистского содержания. Причем Амман автоматически попал под досрочное освобождение!
В декабре 2018 года его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. В итоге она находился за решеткой лишь половину указанного срока.
Как выяснилось, мачете стоимостью 3,99 фунта (5,28 доллара) он украл в магазине незадолго до нападения. Первым удар мачете в живот получил мужчина. Затем Амман нанес тяжелое ранение женщине на велосипеде, ударив ее в спину. Мужчина находится в больнице в критическом состоянии.
Очевидцы утверждают, что Судеш выкрикивал «Аллах акбар!», размахивая своим оружием.
Эта история очень напоминает ту, что произошла в Лондоне 30 ноября 2019 года. Тогда освобожденный условно-досрочно 28-летний Усман Хан зарезал двух человек и ранил еще несколько на Лондонском мосту и рядом с ним. Хан оказался за решеткой согласно приговору суда, который признал его виновным в терроризме. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в 2012 году. Тем не менее, в декабре 2018 года он вышел из тюрьмы. Усман должен был носить электронный браслет. В день совершения теракта на мосту ему удалось отключить это устройство.
Еще одно вооруженное нападение на прохожих было совершено 2 февраля в Бельгии.
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