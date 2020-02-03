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Мир

Путин расширяет полномочия: Илларионов рассказал о последствиях изменения Конституции РФ

8:34 3 февраля 2020 203
путин
Инф. «ФАКТОВ»

Идея Владимира Путина переписать российскую Конституцию имеет одну-единственную цель. И выгодна инициатива единственному человеку — самому Путину. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил бывший советник Путина, а сейчас известный российский политолог, жесткий критик Кремля Андрей Илларионов.

По мнению политолога, Путин в данный момент отстаивает исключительно собственные интересы. «Естественный логический вопрос: стал ли бы Путин провоцировать нынешний мини-политический кризис в России для того, чтобы предоставить абсолютистские президентские полномочия кому-то другому, кроме самого себя? Такой вариант представляется маловероятным», — объяснил Илларионов.

Проанализировав предложенные правки в Конституцию РФ, политолог пришел к выводу: даже суперпрезидентских полномочий Путину уже мало.

«Нынешняя Конституция дает исключительные полномочия президенту и потому правильно называется суперпрезидентской. С учетом новых поправок (когда они будут приняты) ее, наверное, можно будет назвать абсолютистско-президентской… Так что в результате нынешнего конституционно-государственного переворота положение Путина, очевидно, укрепится, а полномочия его расширятся», — подытожил Илларионов.

Как изменятся задачи хозяина Кремля после смены титула, читайте в интервью Андрея Илларионова «ФАКТАМ» «Цель Путина — контроль над Украиной и Беларусью, его имперские аппетиты никуда не делись».

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