- 08:50 Не вижу препятствий: упорная собака перелезла через высокий забор, цепляясь за сетку
- 08:41 Кремль изменил план "Новороссия", Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
- 08:34 Путин расширяет полномочия: Илларионов рассказал о последствиях изменения Конституции РФ
- 08:23 В Украине появятся частные СИЗО: что это такое и как они будут работать
- 08:07 Шутка Брэда Питта о принце Гарри вызвала гримасу у принца Уильяма на церемонии BAFTA
- 08:05 Звезды сериала "Школа" порадовали поклонников эффектными пляжными фото
- 08:03 Китайский коронавирус добрался до новой страны: свежие данные о жертвах
- 08:02 В старину киевским чиновникам, помимо жалования, платили «квартирные», «разъездные» и «на представительство»
- 07:43 Скорпиона ждет приятный сюрприз, а Овна — напряженная работа: гороскоп на неделю
- 07:35 Путин выдает медали за строительство Крымского моста: в сети показали фото
- 07:12 Снегопады на подходе: синоптики предупредили о перемене погоды
- 06:58 Больную раком Анастасию Заворотнюк обвинили в изменах мужу
Путин расширяет полномочия: Илларионов рассказал о последствиях изменения Конституции РФ
Идея Владимира Путина переписать российскую Конституцию имеет одну-единственную цель. И выгодна инициатива единственному человеку — самому Путину. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил бывший советник Путина, а сейчас известный российский политолог, жесткий критик Кремля Андрей Илларионов.
По мнению политолога, Путин в данный момент отстаивает исключительно собственные интересы. «Естественный логический вопрос: стал ли бы Путин провоцировать нынешний мини-политический кризис в России для того, чтобы предоставить абсолютистские президентские полномочия кому-то другому, кроме самого себя? Такой вариант представляется маловероятным», — объяснил Илларионов.
Проанализировав предложенные правки в Конституцию РФ, политолог пришел к выводу: даже суперпрезидентских полномочий Путину уже мало.
«Нынешняя Конституция дает исключительные полномочия президенту и потому правильно называется суперпрезидентской. С учетом новых поправок (когда они будут приняты) ее, наверное, можно будет назвать абсолютистско-президентской… Так что в результате нынешнего конституционно-государственного переворота положение Путина, очевидно, укрепится, а полномочия его расширятся», — подытожил Илларионов.
Как изменятся задачи хозяина Кремля после смены титула, читайте в интервью Андрея Илларионова «ФАКТАМ» «Цель Путина — контроль над Украиной и Беларусью, его имперские аппетиты никуда не делись».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.