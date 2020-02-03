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Украина

Ушла из жизни Валентина Шевченко

11:24 3 февраля 2020 241
Валентина Шевченко
Инф. «ФАКТОВ»

Как стало известно «ФАКТАМ», в понедельник, 3 февраля, ушла из жизни Валентина Семеновна Шевченко — председатель Президиума Верховного Совета УССР (1985−1990гг).

О смерти Валентины Шевченко нашему изданию сообщили из ближайшего окружения семьи умершей.

Известный в прошлом комсомольский, партийный и государственный деятель родилась 12 марта 1935 года в городе Кривой Рог. В 1985 году была избрана Председателем Президиума Верховного Совета УССР, став первой в Украине женщиной, занявшей столь высокую должность. На момент избрания она была самым молодым членом Политбюро ЦК КПУ. Спустя четыре года, в 1989 году, Шевченко стала единственным партийным функционером, который позволил себе на заседании Политбюро восстать против предложения идеологического отдела ЦК КПУ запретить народное движение «Рух».

Из политики Валентина Семеновна добровольно ушла в 1990 году, впрочем, продолжив участвовать в общественной жизни. Так, она долгие годы возглавляла Национальный фонд «Украина — детям», Всеукраинский благотворительный фонд содействия развитию физической культуры, спорта и туризма. А с 2002 года была председателем Конгресса деловых женщин Украины.

Накануне своего 80-летия, в 2015 году, Валентина Семеновна в интервью «ФАКТАМ» вспоминала, как Раджив Ганди подарил ей на память две нити белого жемчуга.

Она также рассказывала, как после аварии на ЧАЭС в 1986 году Владимир Щербицкий, бывший в то время руководителем УССР, пошел против воли Москвы, распорядившись эвакуировать детей.

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