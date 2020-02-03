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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги (фото)

11:32 3 февраля 2020 35
ДТП под Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в воскресенье, 2 февраля, в Подольском районе Одесской области автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги: одна погибла на месте, другая — госпитализирована. (На днях в Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе.)

Первыми на место аварии прибыли врачи, которые и вызвали полицию. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault сбил двух пешеходов в селе Куяльник, когда те шли по дороге в попутном направлении (тротуар отсутствует). Одна из женщин от полученных травм погибла мгновенно, вторую забрали в городскую больницу.

Устанавливаются личности пострадавших, а также свидетели трагедии и все ее обстоятельства.

Как сообщили в Подольском отделе полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии на окраине Киева, напротив табачной фабрики: водитель на автомобиле сбил насмерть 24-летнего парня и уехал с места ДТП. Выяснилось, что молодой человек приехал в столицу на заработки из Винницкой области.

«ФАКТЫ» также сообщали о смертельном ДТП в Киеве на Броварском проспекте: в страшной аварии погибла молодая женщина.

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