- 11:32 Смертельное ДТП под Одессой: автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги
- 11:28 Зеленский может распустить Верховную Раду: названо условие
- 11:24 Ушла из жизни Валентина Шевченко
- 10:50 Как будут платить субсидии при двух платежках за газ
- 10:50 С Шакирой и Дженнифер Лопес: в США устроили нереальный Супербоул за 300 миллионов долларов
- 10:49 126 производителей «зеленой» энергии требуют от Зеленского остановить давление на отрасль
- 10:39 Названы самые популярные направления на украинской железной дороге (инфографика)
- 10:38 До 1000 долларов: СМИ рассказали, сколько стоит разместить заказной пост в Facebook
- 10:33 Советник премьера Голик о ходе «Большой стройки»: на Киевщине уже скоро откроют две новые школы
- 10:28 Вере Брежневой — 38, а выглядит на 18! Самые яркие фото певицы
- 10:16 Перекладывает проблему на "больших дядь": Зеленского упрекнули за странный посыл по Крыму
- 10:11 Принц Гарри и Меган Маркл заставляют полицейских бегать по поручениям, как прислугу
Смертельное ДТП под Одессой: автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги (фото)
Вечером в воскресенье, 2 февраля, в Подольском районе Одесской области автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги: одна погибла на месте, другая — госпитализирована. (На днях в Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе.)
Первыми на место аварии прибыли врачи, которые и вызвали полицию. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault сбил двух пешеходов в селе Куяльник, когда те шли по дороге в попутном направлении (тротуар отсутствует). Одна из женщин от полученных травм погибла мгновенно, вторую забрали в городскую больницу.
Устанавливаются личности пострадавших, а также свидетели трагедии и все ее обстоятельства.
Как сообщили в Подольском отделе полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии на окраине Киева, напротив табачной фабрики: водитель на автомобиле сбил насмерть 24-летнего парня и уехал с места ДТП. Выяснилось, что молодой человек приехал в столицу на заработки из Винницкой области.
«ФАКТЫ» также сообщали о смертельном ДТП в Киеве на Броварском проспекте: в страшной аварии погибла молодая женщина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?