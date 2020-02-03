Стиль жизни

Когда брать в долг и менять прическу: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 3 по 9 февраля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на февраль-2020.

3 февраля

Символ дня: огнедышащий дракон.

Характеристика: день, когда важен не результат, а процесс: рекомендуется получать удовольствие от того, что делаете, не зацикливаясь на том, что из этого получится.

Бизнес и финансы: можно отправляться в командировки, покупать, продавать и заниматься любыми финансовыми операциями.

Личная жизнь: можно признаваться в любви и предлагать руку и сердце.

Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же принять необходимые меры.

Уход за внешностью: рекомендуется отправляться в парикмахерскую — стрижка улучшит не только внешний вид, но и состояние души.

Спорт: необходимо тщательно просчитывать нагрузки — чрезмерные могут привести к травмам. Необходимо также развивать ловкость и гибкость.

Дом, сад, огород: в саду не рекомендуется делать обрезку деревьев. Домашними делами нужно заниматься без энтузиазма — только по мере необходимости.

4 февраля

Символ дня: сердце.

Характеристика: день, когда рекомендуется делать добрые дела — вскоре они вернутся сторицей.

Бизнес и финансы: к новым делам лучше не приступать — все равно ничего хорошего не получится, зато можно — и нужно! — завершать старые.

Личная жизнь: один из лучших дней для заключения брака.

Здоровье: самое время вспомнить о том, что все болезни от нервов — эмоциональные перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия.

Уход за внешностью: стрижка негативно скажется на состоянии волос.

Спорт: физическая активность зарядит организм силами, поэтому заниматься можно любыми видами спорта.

Дом, сад, огород: от домашних дел нужно отказаться. Можно квасить капусту.

5 февраля

Символ дня: колесо.

Характеристика: возможно возвращение ситуаций и людей из прошлого — из-за чего может возникнуть стойкое ощущение дежавю. Используйте «свидание» с былым для того, чтобы ответить на вопросы нынешнего времени.

Бизнес и финансы: неудачное время для новых дел, их осуществление лучше отложить до более удачных времен.

Личная жизнь: не стоит ссориться с любимым человеком из-за звонка бывшего возлюбленного.

Здоровье: в это время лучше не болеть — выздороветь удастся нескоро. Если же все-таки не повезло и недуг одолел, нужно немедленно обращаться к врачу.

Уход за внешностью: стричься — как, впрочем, и проводить другие манипуляции с волосами — можно и нужно, это придаст привлекательности и визуально сделает моложе на несколько лет.

Спорт: заниматься спортом нужно на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: обязательно нужно поливать рассаду и домашние растения. От домашних дел лучше отказаться.

6 февраля

Символ дня: труба.

Характеристика: любые начатые в этот день дела просто обречены на успех, так что пришло время воплотить в жизнь то, что было отложено несколько лет назад.

Бизнес и финансы: можно заключать сделки и подписывать соглашения, играть в азартные игры и покупать лотерейные билеты.

Личная жизнь: обязательно нужно посетить родственников, особенно пожилых людей.

Здоровье: болезни этого дня пройдут быстро, поэтому беспокоиться на их счет не стоит.

Уход за внешностью: стрижка не только изменит к лучшему имидж, но и поспособствует материальному благополучию.

Спорт: спортом — или хотя бы физкультурой — рекомендуется заняться всем, особенно тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Дом: можно пересаживать домашние растения, заниматься хозяйством.

7 февраля

Символ дня: шакал.

Характеристика: негативный в энергетическом отношении день, когда силы зла властвуют беспредельно. Важно сопротивляться разного рода соблазнам — о сделанной им уступке впоследствии придется пожалеть.

Бизнес и финансы: важные дела необходимо отложить — из-за множества препятствий они не сдвинутся с места. Нельзя также проводить финансовые операции и назначать деловые переговоры.

Личная жизнь: возможен серьезный конфликт с близким человеком, избежать который можно, сведя общение к минимуму.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, особенно это коснется поджелудочной железы — при первых же признаках недомогания необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.

Уход за внешностью: от стрижки и других манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Спорт: рекомендуется заняться йогой — она принесет пользу не только телу, но и духу.

Дом, сад, огород: можно делать генеральную уборку.

8 февраля

Символ дня: голубь.

Характеристика: день гармонии между материальным и духовным, астральным и физическим, его нужно провести в спокойствии и умеренности во всем.

Бизнес и финансы: не стоит принимать важные решения, назначать деловые переговоры и начинать проекты, рассчитанные на перспективу.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с близким человеком.

Здоровье: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, включая маникюр и педикюр.

Уход за внешностью: стрижка и любые другие манипуляции с волосами находятся под запретом.

Спорт: спортом стоит заниматься без фанатизма.

Дом, сад, огород: можно делать любую уборку, вплоть до генеральной.

9 февраля

Символ дня: колокол.

Характеристика: день, когда можно веселиться без оглядки на последствия. Принимая важные решения, необходимо прислушиваться не к разуму, а к интуиции — она в этот день будет чрезвычайно сильна.

Бизнес и финансы: можно начинать дела в любой отрасли, но особенно повезет представителям творческих профессий.

Личная жизнь: начавшийся в этот день роман может перерасти в длительные и серьезные отношения.

Здоровье: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность. Особое внимание стоит уделить эндокринным железам и почкам — связанные с ними болезни могут войти в острую фазу, поэтому реагировать на них нужно без промедления.

Уход за внешностью: поход в салон красоты лучше отложить — новая прическа может стать источником негативных эмоций.

Спорт: от физической нагрузки необходимо отказаться.

Дом, сад, огород: можно сажать семена на рассаду. По дому нужно делать только самые необходимые дела.

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