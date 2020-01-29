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Страна: Испания
Мануфактура: NAO
Год создания: 1987
Размер: 11×19 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
История 997-я… Стыдно признаться, но впервые морковный торт мне довелось попробовать всего лишь лет 6−7 назад. Хотя почему сразу — стыдно? Просто так получилось. Зато хорошо запомнил, как это произошло. Мы с детьми только вышли после интереснейшего, но и достаточно утомительного, посещения Лондонской национальной галереи. Впечатлений — море. Сил — никаких. Трафальгарская площадь в тот пасмурный зимний день была на удивление пуста. Кто-то из детей, обведя её глазами, заметил на другой стороне угловое кафе «'NERO''. Поход в музей по обычаю следовало закрепить чем-нибудь вкусненьким. Ну, вот там-то я и выбрал себе carrot cake — морковный торт, оторваться от которого было невозможно. Сколько и где потом не приходилось пробовать в разных странах подобное лакомство, лучше лондонского морковного торта нигде ничего такого даже близко не встречал.
Вспомнил об этом, представляя забавную фарфоровую композицию, потому что, оказывается, есть в мире государство, отмечающее День морковного торта как общенациональный праздник. Вам не очень в это верится? Но всё именно так и обстоит. Третьего февраля каждого года в США отмечается столь необычный «'сладкий'' праздник. И сегодня всех американцев ожидает очередное небывалое состязание по поглощению морковной вкуснятины.
Следует заметить, что морковный торт был придуман отнюдь не от хорошей жизни. Кстати, и о существовании самой моркови жители Европы и Америки долгое время не знали вообще. Появившись около 4 тысяч лет назад в Афганистане, она в Европу попала только в 10−13 веках, а в Америку и того позднее. Так вот, поскольку в то время сахар был продуктом достаточно дорогим и для многих людей из-за этого практически недоступным, бедняки начали подслащивать различные блюда хорошо перетёртой морковкой. А когда кто-то додумался использовать её в качестве основного компонента для приготовления пирога, оказалось, что такой десерт способен выгодно отличаться от других не только узнаваемым цветом, но и вкусом. Ну, и наибольшую популярность в США и Великобритании carrot cake приобрёл в середине прошлого века, когда по всему миру началось повальное увлечение здоровым образом жизни, подразумевавшим, между прочим, и сокращение потребления сахара. Вот тут-то морковный торт и стал доминировать над многими другими лакомствами, отказываться от которых никому не хотелось. Ведь по степени полезности (или невредности?) он заметно превосходил, например, традиционный американский торт со сливочным маслом, взбитыми сливками и сахаром.
Не знаю, как вам, друзья мои, а мне после всего вышеописанного страшно захотелось полакомиться хотя бы маленьким кусочком этого морковного чуда, которое с некоторых пор и в наших отечественных кондитерских научились делать ничуть не хуже, чем, скажем, в Бостоне или Нью-Йорке. Впрочем, сегодняшние именинники и близкие им люди смогут за праздничным столом наверстать упущенное с утра. А посему позвольте им пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!