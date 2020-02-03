Доллар уже дороже 25 гривен: как на курсы валют влияет смертельный коронавирус

Деньги

Стоимость доллара и евро продолжает расти. За прошедшие выходные, с пятницы 31 января, американская валюта подорожала на 11 копеек, превысив психологическую отметку в 25 гривен, а европейская — на 18 копеек. Так, 2 февраля НБУ установил курсы валют на уровне 25,03 грн за доллар и 27,66 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном рынке, где с пятницы иностранная валюта подорожала на 15−20 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,89 грн, купить — по 25,13 грн, евро — сдать по 27,43 грн, купить — по 27,82 грн.

«Курс гривни в понедельник, 3 февраля, опустился ниже психологической отметки 25 грн за доллар и торгуется на уровне 25,12 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На гривню оказывает давление сокращение предложения валюты от нерезидентов и экспортеров, а также смягчение денежно-кредитной политики НБУ. Слабость мировых рынков из-за коронавируса сдерживает интерес инвесторов к рисковым активам, к которым относятся и украинские долговые облигации.

В то же время позитивными факторами для гривни выступают согласование более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, а также новости о том, что десятилетние облигации на сумму 1,25 млрд евро, которые разместило Министерство финансов Украины, приобрели 200 инвестиционных фондов из более чем 30 стран.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит слабеть на фоне неопределенной ситуации на мировых финансовых рынках и может выйти в диапазон 25,1−25,2 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Существенное подорожание доллара отмечают и другие эксперты.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 2,1−2,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,33 до 25,03 грн (+2,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,57−24,61 до 25,09−25,12 грн (+2,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 24,32−24,61 грн до 24,90−25,17 грн (+2,4%/+2,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Последняя волна падения курса доллара на межбанке началась в конце октября прошлого года с отметки 25,3 грн и длилась практически непрерывно до католического Рождества в конце декабря, когда доллар снизился до 23,2 грн. Последовавший рост курса американской валюты уже практически полностью отыграл предыдущее падение. Однако более долгосрочно доллар падает с начала прошлого года — с уровня 28,3 грн. И сейчас доллар по отношению к гривне стоит значительно дешевле, чем год назад.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках- около 25,4−25,7 грн", — прогнозирует Иосуб.

Снижение курса украинской валюты официально признали и в Национальном банке Украины. Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, за январь гривня подешевела к доллару более чем на 5% - с 23,69 грн до 24,92 грн. К евро национальная валюта подешевела на 4% - с 26,4 грн до 27,48 грн. При этом в НБУ отметили, что в начале года предложение валюты традиционно снижается.

«В начале года импорт преобладает над экспортом, — рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. — Кроме того, заметна активность компаний по выплате дивидендов. Когда мы видим на межбанковском валютном рынке, что есть какие-то угрозы или волатильность значений, мы выходим и продаем валюту».

По данным НБУ, в январе сальдо операций регулятора на межбанковском валютном рынке оставалось положительным. За первый месяц года он купил на межбанке 348 млн долларов, а продал — 143,5 млн долларов. Чистая покупка составила 98 млн долларов. Что касается инвестиций нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), являющихся фактором укрепления гривни, то в январе их портфель вырос на 7,3 млрд грн — с 117,7 млрд до 125 млрд грн.

Кстати, по словам Дмитрия Сологуба, население использовало девальвационный тренд гривни для продажи иностранной валюты. За январь граждане продали около 100 млн долларов.

Однако правительство пока довольно оптимистично смотрит на текущую финансовую ситуацию. Это связано с позитивными ожиданиями притока денег от международных финансовых организаций, в частности от Европейского союза.

Второй транш макрофинансовой помощи ЕС является важным для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ, что помогает держать стабильными государственные финансы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Еврокомиссия подтвердила, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для получения второго транша МFA4 в размере 500 млн евро, что является чрезвычайно важным для получения Украиной долгосрочных недорогих ресурсов и поддержки программы реформ, — сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова. — Это помогает нам держать стабильные государственные финансы, пока правительство работает над улучшением инвестиционного климата и ускорением экономического роста».

Стоит напомнить, что в Брюсселе премьер-министр Украины Алексей Гончарук и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщили о том, что деньги придут после того, как Совет МВФ одобрит новую трехлетнюю программу EFF объемом 5,5 млрд долларов, о которой на рабочем уровне уже достигнута договоренность.

Отметим, что с 1 февраля в Украине начала действовать государственная программа доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Как сообщили в Министерстве финансов Украины, льготные кредиты смогут получить около 50 тысяч предпринимателей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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