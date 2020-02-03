Украина

Пенсии для жителей ОРДЛО: три сценария для Зеленского по Донбассу

В конце января 2020 года очередной пенсионер умер на КПВВ Донбасса. 84-летний мужчина отправлялся на подконтрольную правительству Украины территорию, чтобы получить пенсию. По подсчетам активистов, с 1 января 2019 года это уже 40-я смерть при пересечении линии разграничения. В Офисе омбудсмена Украины подтверждали 27 смертей в 2019 году на КПВВ и сообщали о 290 выездах медиков за этот период. Разница в данных может объясняться тем, что активисты учитывают также жертвы ДТП на КПВВ и гибель из-за взрывных устройств вблизи пунктов пропуска. Эта печальная статистика лишний раз подтверждает, что «замораживание» существующего положения — путь в неопределенность, которая обязательно будет сопровождаться многими трагедиями. Что может изменить ситуацию? Давайте рассмотрим несколько путей решения проблемы.

Восстановление выплат жителям ОРДЛО

Первый вариант — это реализация плана Зеленского — Сивохо. Как составную часть стратегии реинтеграции оккупированного Донбасса предлагается организовать получение пенсий и других социальных начислений жителями ОРДЛО. Шаги в этом направлении уже делаются: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 2083-д — он должен урегулировать выплату пенсий людям, которые проживают на оккупированных территориях.

Один из важных пунктов нового документа — пенсионерам ОРДЛО отменяется обязательная регистрация в качестве внутренне перемещенных лиц. Это фактически означает, что выплаты положены абсолютно всем гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории Донбасса.

В случае принятия закона также отменяется трехлетний лимит на выплату долгов по пенсиям, что подразумевает погашение из госбюджета всех накопившихся задолженностей. По информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, общая сумма невыплаченных пенсий по ОРДЛО только период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд грн. А задолженность за весь период боевых действий на Донбассе, по информации эксперта по адвокации БФ «Право на захист» Анастасии Одинцовой, достигает 86 млрд грн — это больше, чем печально известный «долг Януковича», до сих пор требуемый Российской Федерацией. И сумма с каждым месяцем увеличивается.

Выплата такого долга может стать неподъемным грузом для бюджета Украины. Да и в дальнейшем придется вливать в бездонную дыру, определяемую «особым статусом Донбасса», значительные суммы, не получая с этой территории налоговых поступлений.

Есть и другие важные моменты, о которых не упоминают авторы стратегии реинтеграции оккупированных территорий. Например, отсутствие контроля над распределением финансовых средств, поступающих из Украины для выплаты пенсий. Разве можно поверить, что боевики будут соблюдать справедливость, когда они регулярно разворовывают ту же российскую гуманитарную помощь, даже невзирая на гнев своих кураторов?

Хотя для оккупационных администраций, думается, не составит труда не заниматься прямыми хищениями. Есть все возможности действовать классическим мошенническим методом, который описал еще Гоголь: воспользоваться «мертвыми душами». Ведь в ОРДЛО отсутствует фактический реестр жителей, а Пенсионный фонд Украины не сможет проконтролировать состояние дел — кто же пустит проверяющие органы на оккупированную территорию.

Предложение советника секретаря СНБО Сергея Сивохо выдавать пенсии непосредственно на оккупированной территории звучит, конечно, абсурдно. Более реалистичный вариант — возобновление железнодорожного сообщения между Киевом и областными центрами ОРДЛО. «Ни пассажирского, ни грузового сообщения я не могу исключать», — заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по этому поводу. А железнодорожные коммуникации — один из способов сравнительно комфортной поездки за причитающейся пенсией.

Даже если допустить такую практически фантастическую вероятность, что удастся разрешить все организационные проблемы по выплатам пенсий людям с оккупированных территорий, остается главный вопрос. Для чего это делается? Рассчитывать, что восстановление выплат жителям ОРДЛО пробудит в сторонниках «русского мира» симпатии к Украине, как минимум наивно. А значит, все эти многомиллиардные затраты не будут иметь весомого значения в деле декларируемой реинтеграции Донбасса.

Фактическая легализация двойных пенсий для ОРДЛО поставит тех, кто проживает на оккупированной части, в привилегированное положение по сравнению с пенсионерами на подконтрольной территории. Это только усугубит раскол общества.

Крымский опыт

Можно воспользоваться «крымским» опытом, который позволит сэкономить для госбюджета Украины значительные средства.

Абсолютное большинство жителей оккупированного Крыма не получает украинские пенсии — в этом существенное отличие от ситуации с «Л/ДНР». Дело в том, что для оформления выплат необходимо пенсионное дело. Оно может находиться только в одном пенсионном фонде — или российском, или украинском.

По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Рассамахиной, при обращении пенсионера из Крыма в Пенсионный фонд Украины ведомство всегда запрашивает информацию у российских органов. Это касается всех, кто регистрируется на территории Украины как переселенец. Соответственно, российская пенсия назначается только после получения из Украины справки о прекращении выплаты пенсии там.

Такая верификация на Донбассе приведет к тому, что подавляющее большинство пенсионеров «добровольно» откажется от украинской пенсии. А для тех немногих, кто захочет ее получать, будет проще организовать процесс.

Недостаток этого варианта с пенсионными выплатами — фактический отказ Украины от многих своих граждан и сотрудничество с оккупантом. Хотя в случае с Крымом оно и теперь, судя по всему, существует, пусть и неофициально.

Аналог Приднестровья

Еще один способ решить «пенсионную» проблему — воспользоваться опытом соседней Молдовы. Там предприятия Приднестровья платят налоги сразу в два бюджета — непризнанной республики и официального государства. Нечто подобное наблюдалось и в Украине — до введения транспортной блокады и «национализации» предприятий на оккупированном Донбассе.

Реализация такого сценария маловероятна — из-за крайней невыгодности для сепаратистов. Ранее они шли на этот вариант в виду отсутствия иного выхода, да и предприятия тогда еще по инерции продолжали выпускать продукцию в привычных объемах.

Теперь многие заводы прекратили работу — наиболее ценное оборудование вывезли в Россию, остальное — разворовали. К тому же предприятия на оккупированной территории имеют огромные долги, которые возвращать явно не собираются. По данным ООО «Луганское энергетическое объединение», к примеру, Алчевский металлургический комбинат должен за электроэнергию почти 1 млрд грн.

В таких условиях немногие оставшиеся в строю предприятия ОРДЛО явно не потянут двойного налогообложения.

Но ведь люди продолжают умирать в очереди за пенсией. Так что решительные действия необходимы. И любой из рассмотренных вариантов требует огромных усилий без гарантий положительного результата. Выбор — за руководством Украины.

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