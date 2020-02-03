- 14:14 В порту Черноморска из-за ЧП рассыпались тонны серы
- 14:04 «Динамо» — «Олимпия»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 13:55 Посылки из Китая задерживаются: названа причина
- 13:52 58% украинцев считают, что страна движется не туда
- 13:45 Доллар уже дороже 25 гривен: как на курсы валют влияет смертельный коронавирус
- 13:35 40% украинцев не доверяет Зеленскому: свежие результаты соцопроса
- 13:34 У певицы МакSим проблемы с позвоночником: появились подробности
- 13:31 Проблемы с начальством и удачные покупки: гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака
- 13:20 Прямо весна: январь 2020 года стал аномально теплым и побил температурный рекорд
- 13:10 Иран закроет от Украины расследование по сбитому "Боингу"
- 12:49 Коронавирус все ближе: в Борисполе проверяют двух пассажиров из Китая
- 12:43 В белом бронированном лимузине: дочь легендарного наркобарона Эль Чапо вышла замуж
В порту Черноморска из-за ЧП рассыпались тонны серы (фото)
В понедельник, 3 февраля, в Черноморском морском порту произошло ЧП. На специализированном комплексе по переработке химических грузов — в частности серы — бунт не выдержал нагрузок.
«Действительно, от переполнения случился обвал стенок, высыпалось значительное количество гранулированной серы», — подтвердили в порту.
Отмечается, что обошлось без жертв и потерпевших. В качестве «пострадавшего» называется железнодорожный состав. Очевидно, грузовой, в котором транспортируется указанное вещество. О степени повреждений «пострадавшего» не сообщается.
Отметим, сера — достаточно небезопасное, горючее вещество. При работе с ней персонал должен иметь специальную одежду, а хранят ее в закрытых цилиндрах и контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках в воздух выделяется сероводород, оказывая негативное влияние на окружающую среду.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно в Херсонский морской порт под видом песка привезли отходы из Европы. Так называемый песок привезли для из Черногории для утилизации на херсонской свалке.
«ФАКТЫ» сообщали также о ЧП в районе международной морской переправы, в Черноморском порту, где сгорело несколько фур с фруктами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...