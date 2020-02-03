В порту Черноморска из-за ЧП рассыпались тонны серы (фото)

Происшествия

В понедельник, 3 февраля, в Черноморском морском порту произошло ЧП. На специализированном комплексе по переработке химических грузов — в частности серы — бунт не выдержал нагрузок.

«Действительно, от переполнения случился обвал стенок, высыпалось значительное количество гранулированной серы», — подтвердили в порту.

Отмечается, что обошлось без жертв и потерпевших. В качестве «пострадавшего» называется железнодорожный состав. Очевидно, грузовой, в котором транспортируется указанное вещество. О степени повреждений «пострадавшего» не сообщается.

Отметим, сера — достаточно небезопасное, горючее вещество. При работе с ней персонал должен иметь специальную одежду, а хранят ее в закрытых цилиндрах и контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках в воздух выделяется сероводород, оказывая негативное влияние на окружающую среду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно в Херсонский морской порт под видом песка привезли отходы из Европы. Так называемый песок привезли для из Черногории для утилизации на херсонской свалке.



«ФАКТЫ» сообщали также о ЧП в районе международной морской переправы, в Черноморском порту, где сгорело несколько фур с фруктами.

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