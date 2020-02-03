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Происшествия

В Каменском водитель школьного автобуса умер за рулем: фото и видео с места ЧП

14:43 3 февраля 2020 396
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

Жуткое ДТП случилось 3 февраля в городе Каменское Днепропетровской области. Пожилой водитель автобуса вез школьников в бассейн. В дороге у мужчины случился приступ, а неуправляемое транспортное средство съехало с трассы, свернуло на тротуар и столкнулось с электроопорой.

По предварительным данным, никто из детей не пострадал. Последствия могли быть гораздо страшнее, если бы на пути у автобуса не оказалось сначала дорожное ограждение, а затем достаточно высокий металлический забор.

автобус

Автобус после того, как наткнулся на преграду, резко сбавил скорость. Когда «Эталон» остановился, подоспевшие прохожие вытащили детей из салона. Девочка, которая выпрыгнула из автобуса на ходу, также не пострадала.

автобус

Как сообщает городская газета «Событие», причины смерти водителя устанавливаются. У мужчины мог случиться сердечный приступ или инсульт. Водителю было 68 лет.

Напомним, ранее похожее ДТП случилось в Запорожье: водителю маршрутки стало плохо за рулем, мужчина скончался. А в Киеве рейсовый автобус № 90 съехал с дороги и врезался в киоск у трассы. Выяснилось, что у водителя внезапно случился приступ, и шофер не смог контролировать транспортное средство.

Фото nashreporter.com, sobitie.com.ua

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