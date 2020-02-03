- 17:05 Ученые нашли первоисточник коронавируса: ими оказались летучие мыши
- 17:05 «Особенно удобно для семей с детьми и людей с инвалидностью»: «Укрзалізниця» внедрила необычную услугу
- 16:38 Прокуратура Луганской области расследует зверское убийство боевиками двух женщин и ребенка
- 16:35 Дважды таранил авто полиции: неравнодушный водитель помог патрульным задержать пьяного лихача
- 16:30 В Киеве наказали очередного "героя парковки": мнения пользователей сети разделились
- 16:28 Сотрудники Одесского СИЗО помогли арестантам убить заключенного: ГБР завело дело
- 16:22 Во Львове «Наполеон» устроил поджоги возле СИЗО и двух райотделов полиции
- 16:19 Только без паники: глава ВОЗ заявил, что опасность китайского коронавируса сильно преувеличена
- 16:14 11-летняя дочь Дженнифер Лопес выступила на Супербоул-2020 вместе с мамой
- 16:04 СБУ задержала боевика "ДНР" из бандформирования "Тайфун"
- 15:46 Под Херсоном пенсионерка обратила в бегство двух бандитов
- 15:41 Известный телеведущий рассказал о неадекватном поведении дочери Успенской
Сотрудники Одесского СИЗО помогли арестантам убить заключенного: ГБР завело дело
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) начли досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками ГУ «Одесский следственный изолятор» Министерства юстиции Украины. Об этом сообщили в ГБР, подчеркнув, что речь идет о крайне серьезном случае, повлекшем смерть заключенного. (Ранее в Одесском СИЗО произошло зверское убийство женщины-инспектора.)
По данным ГБР, работники Одесского СИЗО содействовали двум заключенным в их допуске в камеру, где содержался другой заключенный. В результате арестанту были нанесены телесные повреждения, а работники СИЗО незаконно переместили его в карцер, где он скончался.
Сейчас устанавливаются обстоятельства ЧП, причины смерти заключенного и личности других причастных к совершению уголовного преступления.
«Один из сотрудников, допустивших злоупотребление служебным положением, — начальник отдела СИЗО. Помимо того, в марте 2019 года следователи территориального управления ГБР задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тысяч долларов взятки от заключенного за досрочное освобождение и не помещение в карцер», — сообщили в ГБР.
Читайте также: Руководство Одесского СИЗО издевалось над арестантами, вымогая деньги у их родственников (фото)
Отмечается, что в ходе расследования другого уголовного производства — о злоупотреблении властью работниками Одесского СИЗО — предварительно установлено, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей арестанта.
«Заключенному незаконно разрешили свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками, знакомыми и пользование запрещенными предметами», — уточнили в ведомстве.
Санкция статьи, инкриминируемой работникам СИЗО — злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. С лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.
Ранее о порядках (а точнее, беспорядках) в тюрьмах и СИЗО, а также о том, как власти намерены реформировать пенитенциарную систему, «ФАКТЫ» задали вопросы заместителю министра юстиции Украины Виталию Васылыку. Интервью с ним читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.