Сотрудники Одесского СИЗО помогли арестантам убить заключенного: ГБР завело дело

Происшествия

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) начли досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками ГУ «Одесский следственный изолятор» Министерства юстиции Украины. Об этом сообщили в ГБР, подчеркнув, что речь идет о крайне серьезном случае, повлекшем смерть заключенного. (Ранее в Одесском СИЗО произошло зверское убийство женщины-инспектора.)

По данным ГБР, работники Одесского СИЗО содействовали двум заключенным в их допуске в камеру, где содержался другой заключенный. В результате арестанту были нанесены телесные повреждения, а работники СИЗО незаконно переместили его в карцер, где он скончался.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ЧП, причины смерти заключенного и личности других причастных к совершению уголовного преступления.

«Один из сотрудников, допустивших злоупотребление служебным положением, — начальник отдела СИЗО. Помимо того, в марте 2019 года следователи территориального управления ГБР задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тысяч долларов взятки от заключенного за досрочное освобождение и не помещение в карцер», — сообщили в ГБР.

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Отмечается, что в ходе расследования другого уголовного производства — о злоупотреблении властью работниками Одесского СИЗО — предварительно установлено, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей арестанта.

«Заключенному незаконно разрешили свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками, знакомыми и пользование запрещенными предметами», — уточнили в ведомстве.

Санкция статьи, инкриминируемой работникам СИЗО — злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. С лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.



Ранее о порядках (а точнее, беспорядках) в тюрьмах и СИЗО, а также о том, как власти намерены реформировать пенитенциарную систему, «ФАКТЫ» задали вопросы заместителю министра юстиции Украины Виталию Васылыку. Интервью с ним читайте здесь.



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