Чемпион России по боксу арестован за хранение наркотиков (фото, видео)

Спорт

Двукратный чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили два месяца проведет за решеткой за хранение наркотиков и избиение сотрудника Росгвардии, сообщает телеграм-канал Mash.

Правоохранители увидели, как Георгий вместе со своим другом, боксером Овиком Оганнисяном, приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной в Москве. Сотрудники Росгвардии поднялись за ними и застали, как парни снимают закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а вот Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав тому нос. Кроме того, при задержании у боксера был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Как затем показала экспертиза, он содержал 0,61 грамма чистого кокаина.

«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. В результате граждане были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции», — сказано в заявлении пресс-службы Росгвардии.

Если все обвинения в адрес спортсмена будут доказаны, то Кушиташвили может получить восемь лет тюрьмы — за хранение наркотиков и нападение на должностное лицо. Пока же он исключен из состава сборной России и точно не поедет на Олимпийские игры, которые 24-летний боксер хотел выиграть.

Георгий Кушиташвили исключен из состава сборной России

Кстати, в 2017 году Георгию Кушиташвили, направлявшемуся в Харьков на чемпионат Европы, отказали во въезде на Украину. Боксер посещал Крым после оккупации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Чухаджян победил острого на язык россиянина Воробьева.

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