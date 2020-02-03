Легионер «Динамо» выдворен из лагеря команды Михайличенко (фото)

Спорт

Защитник киевского «Динамо», начавшего второй тренировочный сбор в турецком Белеке, Тамаш Кадар по решению тренерского штаба «бело-синих» переведен в расположение молодежной команды и тренируется с подопечными Юрия Мороза, сообщает официальный сайт столичного клуба. Вместо него в динамовский лагерь вызван 20-летний защитник Александр Романчук.

Напомним, что в текущем сезоне Кадар, в активе которого 57 поединков и один мяч в футболке сборной Венгрии, провел за «Динамо» 20 матчей, отдав одну голевую передачу. Контракт 29-летнего венгра с клубом истекает летом 2023 года.

Отметим, что по индивидуальной программе на турецком сборе пока занимаются динамовцы Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин. По прогнозам врачей «Динамо», Цыганков, у которого повреждение мышц передней поверхности бедра, вернется в общую группу через пять дней (он уже приступил к работе с мячом). У Шабанова воспаление ахилла, и он вернется в общую группу в ближайшие дни, а Русин подвернул голеностоп, но уже на вечерней тренировке в понедельник, 3 февраля, работал с мячами. Что касается Бурды, то его восстановление после травмы продолжается, и на этом сборе он будет заниматься только по индивидуальной программе.

Кстати, в расположении «Динамо» на сборе в Турции находятся наставник сборной Украины Андрей Шевченко, его ассистент ассистент Андреа Малдера и новый тренер национальной команды по физической подготовке, наблюдающие за работой кандидатов в сборную.

Андрей Шевченко и Алексей Михайличенко

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-видеотрансляцию спарринга «Динамо» — «Олимпия».

Фото ФК «Динамо»

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