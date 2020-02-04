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Силовики получили права доступа к банковской тайне: что важно знать
Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Получить информацию без решения суда, лишь по письменному запросу смогут органы прокуратуры, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро. Ранее такими полномочиями обладали СБУ, налоговая служба, Нацполиция, Антимонопольный комитет Украины.
Новый порядок — это выполнение закона, принятого 31 октября 2019 года. В тот день Верховная Рада внесла правки в закон «О банках и банковской деятельности» и разрешила, чтобы следственные и контролирующие органы в пределах своей компетенции могли получить отчет об операциях по счетам конкретного юридического или физического лица и о его контрагентах.
В НБУ уточнили, что информацию о контрагентах можно будет получить, даже если их счета были открыты в других банках.
Напомним, ранее Конституционный суд ограничил право Министерства финансов получать информацию, содержащую банковскую тайну и персональные данные. А с 2018 года от банков требуется раскрывать банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.
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