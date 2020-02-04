Смерть из-за коронавируса: в Китае озвучили важные данные

Мир

В Китае подсчитали, что коронавирус нового типа 2019-nCoV, несмотря на шумиху, реально оказался не опаснее, чем вирус Эбола или коронавирус MERS-CoV, бушевавший на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в 2012—2015 годах.

«Несмотря на многих инфицированных новой коронавирусной пневмонией, уровень смертности очень низок — всего 2,1%. Это намного ниже, чем от других инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Эбола, ОРВИ, ближневосточный респираторный синдром (MERS). Мы уверены, что способны справиться со вспышкой заболевания», — заявила Хуа Чунин, директор департамента информации МИД Китая.

По последним данным, новым коронавирусом 2019-nCoV заразились и заболели 20 630 человек. Скончались 427 пациентов или 2,06%. 425 летальных случаев зарегистрировано в материковом Китае, один в Гонконге, еще один — на Филиппинах.

В Китае подтвердили, что получили от США предложение помочь в борьбе с коронавирусом. Американские эксперты прибудут в Китай как участники миссии Всемирной организации здравоохранения.

Представители КНР уточнили, что от помощи американцев не отказываются, но выдвинули условия. «Соединенные Штаты должны занять беспристрастную позицию, воздерживаться от чрезмерной реакции, сотрудничать с китайскими органами по профилактике и контролю заболевания», — уточнила представитель МИД КНР.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что опасность нового вируса преувеличена.

Фото скриншот видео aljazeera.com

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