Бабуин «усыновил» львенка и воспроизвел сцену из мультфильма «Король-лев» (фото, видео)

Мир

В Национальном парке Крюгера в ЮАР гид сафари Курт Шульц заснял необычные кадры, напоминающие знаменитый диснеевский мультфильм «Король-лев». Взрослый самец бабуина «усыновил» львенка. И в один из моментов, стоя на дереве, воспроизвел нечто похожее на сцену из анимационной ленты — когда мудрый бабуин Рафики (некоторые поклонники ленты, правда, считают, что это мандрил) поднимает новорожденного Симбу вверх, стоя на краю утеса.

Как рассказал Шульц, молодой бабуин отобрал беспомощного, отбившегося от матери львенка, у группы своих сородичей. Обезьяны угрожающе окружали малыша и могли его убить. Однако самец схватил его и залез с ним на дерево, оставив стаю внизу. А потом начал заботиться от львенке. Он прижимал его к себе и нежно гладил, как настоящий отец.

«Я волновался, как бы детеныш не упал — потому что при падении с такой высоты он бы не выжил. Бабуин ухаживал за львенком так, будто это был детеныш бабуина… За двадцать лет работы гидом в Африке я бывал свидетелем того, как бабуины жестоко убивали детенышей леопарда и слышал, что они убивали львят. Я никогда не видел, чтобы они таким образом заботились о львенке», — рассказал Курт.

Что было дальше с львенком и его «приемным отцом» Шульцу, наблюдавшему за животными более часа, неизвестно. Он все же опасается, что малышу не удастся избежать участи быть в конце концов растерзанным стаей обезьян. «Природа часто жестока. И юным хищникам выжить нелегко. Львенок будет представлять угрозу для бабуинов, когда подрастет», — приводит слова гида издание The Sun.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что осиротевший теленок начал считать себя собакой после того, как его «усыновила» семья овчарок.

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