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Осиротевший теленок начал считать себя собакой после того, как его "усыновила" семья овчарок (фото)
Осиротевший теленок, который живет на ферме у австралийцев Корал и Уэйна Элджи в штате Новый Южный Уэльс, считает себя собакой. Как пишет издание Metro, после гибели матери ее шестинедельного малыша, которого назвали Бадди, супруги взяли к себе в дом. Его воспитанием занялась немецкая овчарка Бада, у которой недавно родилось 11 щенков. «Бада приняла Бадди, как своего двенадцатого щенка», — рассказывают супруги. Щенки также уверены, что Бадди — их родной братик. А он перенимает повадки своих новых родственников — машет хвостом, по-собачьи играет в догонялки. Ему также очень нравится, когда «мама» его вылизывает. Взрослая овчарка беспокоится о своем приемыше и сопровождает его повсюду.
Теленок очень привязан не только к собакам, но и к своим хозяевам и их детям. 12-летняя Белла и 10-летний Лоусон часто играют с ним.
Спит Бадди на веранде дома — он уже великоват для того, чтобы с удобством разместиться в комнатах. Сейчас бычок весит 38 килограммов. А вес взрослого быка мясной породы Санта-Гертруда может превышать 610 килограммов. 52-летняя Корал говорит, что они никогда не пустят Бадди на мясо — он всегда будет оставаться их другом, даже если играть с ним станет уже затруднительно.
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