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Курс доллара продолжает расти: сколько стоит валюта 4 февраля
Во вторник, 4 февраля, Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару до 25,0836 UAH/USD. Вслед за регулятором подтянули свои расценки и валютные обменники. Курс продажи в большинстве точек установился выше психологической отметки в 25 грн/доллар.
Курс продажи доллара в среднем по Украине обменники установили на отметке 25,1 UAH/USD. Выкупить американскую валюту обменники предлагают по 24,85 грн/доллар.
Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», сходятся во мнении, что на курсе гривни отразилось падение интереса инвесторов к украинским долговым облигациям. Свое лепту внесла эпидемиологическая ситуация в Китае.
Прогнозы на текущую неделю отличаются лишь темпами ослабления гривни. Часть специалистов прогнозирует, что к концу недели украинская валюта выйдет на показатели 25,2 грн/доллар. По более пессимистичному сценарию, курс в банках достигнет отметок 25,4−25,7 грн/доллар. Об этом в статье «Доллар уже дороже 25 гривен: как на курсы валют влияет смертельный коронавирус».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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