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Увольнение Бабак и сокращение числа нардепов: открылась третья сессия Рады (видео)
Верховная Рада 4 февраля возобновляет работу в сессионном зале. В повестке дня несколько важных вопросов. Депутатам предстоит уволить министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить на ее место Дениса Шмигаля, в данный момент возглавляющего Ивано-Франковскую область.
Также парламентарии должны обсудить проект закона о сокращении числа депутатов с 450 до 300. Тем же законопроектом предлагается выбирать Раду по-новому: закрепить исключительно пропорциональную систему и окончательно отказаться от мажоритарщиков.
Помимо того в повестку дня внесены проекты о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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