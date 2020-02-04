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Политика

Увольнение Бабак и сокращение числа нардепов: открылась третья сессия Рады (видео)

10:11 4 февраля 2020 224
рада
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада 4 февраля возобновляет работу в сессионном зале. В повестке дня несколько важных вопросов. Депутатам предстоит уволить министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить на ее место Дениса Шмигаля, в данный момент возглавляющего Ивано-Франковскую область.

Также парламентарии должны обсудить проект закона о сокращении числа депутатов с 450 до 300. Тем же законопроектом предлагается выбирать Раду по-новому: закрепить исключительно пропорциональную систему и окончательно отказаться от мажоритарщиков.

Помимо того в повестку дня внесены проекты о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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