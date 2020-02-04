Украина

Споры между руководителем и работником будут решать по-новому: что нужно знать

«В трудовом праве разграничивают индивидуальные и коллективные трудовые споры»

— В каких случаях между работодателем и работником может возникнуть трудовой спор? Что именно, согласно действующему законодательству, является трудовым спором?

— В трудовом праве Украины разграничивают индивидуальные и коллективные трудовые споры. Разногласия между сторонами трудовых отношений — работодателем и работником — возникают в основном по поводу применения норм трудового законодательства. Например, одна из сторон трудовых правоотношений неоднозначно оценивает либо отвергает конкретное условие труда, то есть заработную плату и порядок ее выплаты, режим рабочего времени, дисциплинарное взыскание и так далее. В таком случае могут возникать разногласия по поводу установления новых или применения существующих условий труда. Эти разногласия и перерастают в трудовой спор.

Действующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) регламентирует порядок рассмотрения трудовых споров в главе XV «Индивидуальные трудовые споры». Следует подчеркнуть, что понятие «трудовой спор» отсутствует в КЗоТе. Причем само это понятие закреплено в Законе Украины «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)».

Коллективный трудовой спор (конфликт), в соответствии с действующим законом, — это разногласия, которые возникли между сторонами социально-трудовых отношений относительно:

установления новых или изменения существующих социально-экономических условий труда и производственного быта;

заключения или изменения коллективного договора, соглашения;

выполнения коллективного договора, соглашения или отдельных их положений;

невыполнение требований законодательства о труде (статья 2. «Понятие коллективного трудового спора (конфликта)».

«В проекте закона решение коллективных трудовых споров и их правовое регулирование отсутствует»

— Как новым проектом Закона «О труде» предполагается решать трудовые споры? В чем отличие от ныне действующего законодательства?

— Проект Закона Украины «О труде» № 2708 предусматривает решение индивидуальных трудовых споров в главе VIIІ «Индивидуальные трудовые споры» и содержит само понятие «трудовой спор». Это разногласия между работником и работодателем, возникающие при осуществлении трудовых отношений, а в отдельных случаях до их начала или после их прекращения (статья 84). При этом из содержания этой статьи не вполне понятно, в каких это отдельных случаях может происходить. Перечень этих случаев в данном законопроекте отсутствует.

Следует отметить, что индивидуальные трудовые отношения по своей правовой природе начинаются и заканчиваются с момента заключения и длятся до момента расторжения трудового договора.

Более или менее вразумительно понятие, как отсылочная норма, содержится в части 4 статьи 84, а именно: «стороной индивидуального трудового спора может быть также лицо, которое ранее находилось в трудовых отношениях с работодателем, а также лицо, которому отказали в заключении трудового договора». Каким образом можно доказать, что претенденту было отказано в заключении трудового договора и что может служить отказом? Какой юридический факт? Вопросов больше, чем ответов.

— Какие споры предлагается решать внутри коллектива и какими способами?

— Решение коллективных трудовых споров и их правовое регулирование отсутствует в проекте Закона «О труде». Можно лишь предположить, что в связи с тем, что глава Х «Заключительные положения» данного законопроекта не упраздняет Закон Украины «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)», регулирование таких трудовых споров и конфликтов будет осуществляться по-старому. А это:

примирительная комиссия;

трудовой арбитраж;

Национальная служба посредничества и примирения.

Кстати, этот закон был принят еще в 1998 году. Поэтому не ясно, в чем же тогда новации трудового законодательства?

— А какие именно споры придется решать в суде?

— В судебном порядке будут решаться, и решаются сейчас, индивидуальные трудовые споры. В соответствии с нормами части 1 статьи 85 «Органы, рассматривающие трудовые споры» законопроекта № 2708, «трудовые споры рассматриваются местными и апелляционными судами, а также Верховным судом в установленном законом порядке по исковым заявлениям:

работника, независимо от обращения к медиатору или в случае заключения мирового соглашения по результатам медиации;

работника или работодателя по установлению условий трудового договора или об изменении условий трудового договора, в том числе о толковании трудового договора;

представителей работников по защите трудовых прав и интересов работников;

лиц об оформлении трудовых отношений;

других лиц в случаях, предусмотренных законом.

«Если законопроект будет принят, то роль профсоюзов в решении трудовых споров значительно уменьшится»

— И какова теперь будет роль профсоюзов в решении трудовых споров? Отличается ли эта роль от норм, действующих сегодня?

— В соответствии со ст. 36 Конституции Украины, граждане имеют право на участие в профессиональных союзах с целью защиты своих трудовых и социально-экономических прав и интересов.

Профсоюзы выражают свой решительный протест против нивелирования их защитной функции. Кто бы что там ни говорил, а обязанности работодателей предусмотрены Законом Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Так, работодатель должен способствовать созданию надлежащих условий для деятельности профсоюзных организаций, действующих на предприятии, в учреждении или организации. Работодатели, их объединения обязаны в недельный срок предоставлять на запросы профсоюзов, их объединений информацию по вопросам условий труда и оплаты труда работников, социально-экономического развития предприятия, учреждения, организации, а также выполнения коллективных договоров и соглашений, которые находятся в их распоряжении.

Главная функция профсоюзов — защита интересов работников. Эта функция представляет собой целенаправленную правовую деятельность:

на защиту трудовых прав и законных интересов наемных работников (права работников свободно распоряжаться своими способностями, выбирать род деятельности или профессию, право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного законодательством размера);

на охрану прав и интересов работников от нарушений (право беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач, предоставленных профсоюзам прав);

на восстановление нарушенных прав (профсоюзы защищают права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудовыми отношений, а в области коллективных прав и интересов — указанные права и интересы работников, независимо от членства в профсоюзах);

на установление более высокого уровня условий труда и быта трудящихся (устанавливаются работодателями и их объединениями по согласованию с соответствующими профсоюзными органами и закрепляются в коллективных договорах и соглашениях).

Необходимость защиты прав и интересов работников, особенно актуальна в нынешних условиях возможного принятия парламентом проекта Закона «О труде», что может вызвать социально-экономические противоречия в обществе. Можно констатировать, что роль профсоюзов в решении трудовых споров значительно уменьшится, если законопроект будет принят в таком виде.

— В чьих интересах планируется изменить механизм трудовых споров в новом законодательстве — работодателей или работников?

— Анализируя нормы, которые предлагается внедрить в трудовое право Украины, и исходя из официальных высказываний разработчиков законопроекта № 2708, вывод напрашивается один — работодателя.

— Какие «подводные камни» есть в законопроекте, в сфере решения конфликтных ситуаций в коллективе?

— К сожалению, вразумительно ответить не представляется возможным. В случае коллективного трудового спора рассмотрение разногласий будет происходить по закону Украины от 1998 года, который определяет правовые и организационные основы функционирования системы мероприятий по решению коллективных трудовых споров (конфликтов) и направленный на осуществление взаимодействия сторон социально-трудовых отношений в процессе урегулирования коллективных трудовых споров (конфликтов), которые возникли между ними.

Стоит напомнить, что данным законопроектом предусмотрено введение семи разновидностей трудовых договоров, которые будут заключаться между работодателем и работником. При этом в проекте отсутствует такое международное понятие, как «контракт».

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