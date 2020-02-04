Стиль жизни

Новые тренды в маникюре: идеи праздничного дизайна на День святого Валентина (фото)

По словам знаменитой киноактрисы Софи Лорен, у элегантности негромкий голос. Но этот голос, нужно сказать, очаровывает. Элегантность — это изящество и женственность. Она неразрывна с хорошим вкусом. А новые тренды в моде — одна из составляющих элегантной красоты. Ведь то, что морально устарело, вряд ли вызовет эмоции восхищения. Следить за трендами - одно из удовольствий. Думаю, с этим согласится большинство женщин. Делать это нужно регулярно, ведь сегодня тренды быстро меняются. Какие-то появляются, другие исчезают, а третьи возникают в новой интерпретации. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Мирела.

— Зима — непростой период для нейл-стилистов, так как праздничный ажиотаж продолжается и в феврале — до Валентинова дня, — говорит Кармен Мирела. — 2020 год предлагает женщинам быть элегантными. При этом выбирать необычные оттенки цветов, использовать блеск и кристаллы.

— Какие же цвета в тренде?

— Цвет 2020 года — темно-синий. Он по-настоящему смелый. Особо элегантен на коротких ногтях. Также в тренде и другие оттенки синего и голубого. Мой любимый — электрический синий.

Синий цвет сделает стильным любой дизайн

Фаворит вне сезонов — красный цвет. Он остается самым элегантным и женственным. Этот цвет никогда не выйдет из моды. Он отлично смотрится на ногтях любой длины — в том числе, коротких. Красный сочетается с любой формой — даже квадратной.

Красный прекрасно сочетается с любой формой ногтей, в том числе квадратной

И, конечно, нельзя забывать о нюде. «Обнаженные» оттенки остаются самыми востребованными в любое время года. С идеальным нюдовым маникюром вы всегда на высоте. Нюд очень красив в тандеме с блеском.

Нюдовые покрытия всегда моде. Такой дизайн – верх элегантности

— Какие дизайны сейчас в моде?

— Например, бэби-бумер с фольгированным рисунком. Этот маникюр подойдет и для каждого дня и для особых случаев — например, невесте в день свадьбы. Ультрамоден пузырьковый эффект. Он становится все популярнее. Этот эффект хорошо смотрится на покрытии любого цвета. Не исключение — нюд.

Ультрамоден пузырьковый эффект

На длинных ногтях хорошо смотрится эффект «кошачий глаз». С декором из опалового хрусталя этот радужный дизайн великолепен!

Эффект «кошачий глаз» – прекрасный вариант для праздничного маникюра

— Как выбрать свой вариант цвета и дизайна из разнообразия трендов?

— Важно, чтобы маникюр был для вас комфортен. И, конечно, гармонично вписывался в ваш личный стиль. Если говорить об элегантности, обратите внимание на миндалевидную форму ногтей. Она придаст женственности.

— Интересно, какой маникюр этой зимой вы выбираете для себя?

— Мне нравятся телесные оттенки, дизайн — беби-бумер. А летом я выберу неоновые покрытия.

— Что для вас значат элегантность и хороший вкус?

— Это то, что подходит именно вам.

— Не за горами праздник влюбленных — День святого Валентина. И уже сейчас стоит продумать свой образ. Это и наряд, и прическа, и макияж. И, конечно же, дизайн ногтей. Какой маникюр вы посоветуете на Валентинов день?

— Думаю, безупречный стильный маникюр нужно иметь каждый день. Не стоит быть в праздник особенной, а в будни посредственной. Будьте всегда на высоте.

— Посоветуйте, как правильно сочетать маникюр с гардеробом?

— Мы не меняем цвет и дизайн каждый день, поэтому логичнее было бы соответствие цвета и дизайна не вашей одежде, а личности. Все должно гармонировать!

— Как лучше ухаживать за руками, чтобы они вызывали восхищение?

— Не используйте ногти в качестве инструментов! Руки должны быть безупречными. Это ваша визитная карточка. Не доводите их до того состояния, чтобы требовалось их спасать. Зимой кожа подвергается влиянию холодов. Она становится суше. Не забывайте ее увлажнять.

— Профессия мастера маникюра становится все популярнее и популярнее. Как вы считаете, в чем причина?

— Стильный маникюр стал необходимой составляющей образа женщины. Как я уже отметила, он должен быть у вас не только по случаю праздника. Он — часть вашей повседневной красоты. Именно это делает нашу профессию такой востребованной. Все хотят доверять свои руки профессионалу. Важно, чтобы мастер маникюра был человеком креативным и обладал хорошим вкусом.

Кармен Мирела: «Женщина должна быть на высоте каждый день»

— Что бы вы порекомендовали девушкам, которые хотят связать свою жизнь с нейл-артом?

— Вы должны иметь страсть к этой работе, тогда она будет приносить вам удовольствие. Мастеру маникюра необходимо терпение, желание учиться. При наличии всего этого успех придет обязательно, но не рассчитывайте, что сразу.

— Каждая профессия имеет свои особенности. Что в вашей работе самое трудное, а что самое приятное?

— Каждый день приходится решать непростые задачи. Но мне это не тяжело. Мне даже нравится это, поверьте. Если вы к какому-то занятию имеете страсть, если оно вас не утомляет, не знаю, можно ли это назвать работой. Я обожаю дело, которым занимаюсь.

— Скажите, к какой вершине в своей работе стремится мастер маникюра?

— Такой вершины не существует. В нейл-арте все стремительно меняется. То, что сегодня, является вершиной, завтра уже ею не считается. Вы должны в своих умениях идти все дальше и дальше, взбираться в своем мастерстве все выше и выше. И на этом пути нет остановки.

— Кармен, что вдохновляет вас на творчество?

— Источник вдохновения — мечта клиента. Я стремлюсь ее воплотить так, чтобы это превзошло ожидания клиента.

— Скажите, каков идеальный современный маникюрный салон?

— Работать в таком и обслуживаться — настоящее удовольствие. Он комфортен для клиентов, а для мастера является вторым домом. В нем особая атмосфера. Сюда хочется приходить снова и снова.

— Как вы считаете, что будет в тренде весной? Ведь ждать осталось не так и долго…

— Женщины будут влюблены в синий цвет, который сделает любой дизайн стильным.

Ранее своими идеями дизайна ногтей ко Дню святого Валентина с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Израиля Натали Федорчук.

Фото из альбома Кармен Мирелы

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter