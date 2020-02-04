- 14:32 В Днепре прямо на глазах у водителя взорвался Hyundai
- 14:16 Дело Шеремета: суд продлил арест доктора Кузьменко
- 14:07 В Тернополе водитель выгнал из автобуса детей-льготников: детали скандала
- 13:51 Рада провалила голосование за закон о расширении полномочий Зеленского
- 13:47 Китайский коронавирус: ученые сделали тревожное заявление о реальном числе заболевших
- 13:37 Рада сделала первый шаг к сокращению числа нардепов
- 13:23 Зеленский теряет доверие украинцев: обнародованы результаты свежего соцопроса
- 13:18 Верят в сильного "старшего брата": генерал метко описал отношение украинцев к войне с Россией
- 13:17 Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика: названо имя соперника и дата боя
- 13:11 Планируйте день правильно: гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака
- 13:00 Кива в Раде якобы переписывался с Жириновским: в сеть попало новое скандальное видео
- 12:57 Беременная дочь Сумской показала редкое фото с мужем
В Тернополе водитель выгнал из автобуса детей-льготников: детали скандала (фото)
В Тернополе водитель автобуса отказался везти бесплатно двух девочек-подростков из многодетной семьи. Юные спортсменки-биатлонистки ехали после соревнований домой в город Копычинцы и заранее приобрели льготные билеты. Водитель автобуса Ровно — Черновцы грубо обматерил детей и отказался их везти бесплатно.
Мама девочек Людмила Сагайдак рассказала, что подростки 15 и 14 лет были вынуждены ехать другим автобусом. Второй водитель согласился довезти юных пассажирок за 25 гривен с каждой.
По словам матери, она после инцидента не только вычислила водителя-хама, но даже смогла поговорить с ним по мобильному телефону. Мужчина, очевидно понимая, что был не прав, свою вину отрицал и ссылался на недоразумение.
Теперь водителем занимаются тернопольские полицейские. Мужчину хотят наказать сначала за нецензурную лексику в адрес детей. А потом вместе с «Укртрансбезопасностью» полиция собирается выяснить, почему же девочкам было отказано в законном праве на льготный проезд.
По словам Людмилы Сагайдак, ей важно не наказать водителя или владельца фирмы-перевозчика, а не допустить подобных ситуаций в будущем. «Я написала этот пост не потому, что в семье нет средств на проезд. Чтобы вы понимали, мы с мужем мастера спорта по биатлону в прошлом, сейчас являемся многодетной семьей. Я работаю тренером в ДЮСШ по зимним видам спорта, отделение „биатлон“. Но чтобы так унижали детей какие-то нелюди, еще и используя маты, — это не допустимо», — считает она.
Напомним, в Киеве водитель маршрутки вытолкал подростка из автобуса за вопрос про льготы, а в Луцке водитель отказался везти школьника из-за надорванной купюры.
Фото Luda Sagaydak/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!