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Происшествия

В Тернополе водитель выгнал из автобуса детей-льготников: детали скандала (фото)

14:07 4 февраля 2020 212
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

В Тернополе водитель автобуса отказался везти бесплатно двух девочек-подростков из многодетной семьи. Юные спортсменки-биатлонистки ехали после соревнований домой в город Копычинцы и заранее приобрели льготные билеты. Водитель автобуса Ровно — Черновцы грубо обматерил детей и отказался их везти бесплатно.

девочки

Мама девочек Людмила Сагайдак рассказала, что подростки 15 и 14 лет были вынуждены ехать другим автобусом. Второй водитель согласился довезти юных пассажирок за 25 гривен с каждой.

билеты

По словам матери, она после инцидента не только вычислила водителя-хама, но даже смогла поговорить с ним по мобильному телефону. Мужчина, очевидно понимая, что был не прав, свою вину отрицал и ссылался на недоразумение.

Теперь водителем занимаются тернопольские полицейские. Мужчину хотят наказать сначала за нецензурную лексику в адрес детей. А потом вместе с «Укртрансбезопасностью» полиция собирается выяснить, почему же девочкам было отказано в законном праве на льготный проезд.

По словам Людмилы Сагайдак, ей важно не наказать водителя или владельца фирмы-перевозчика, а не допустить подобных ситуаций в будущем. «Я написала этот пост не потому, что в семье нет средств на проезд. Чтобы вы понимали, мы с мужем мастера спорта по биатлону в прошлом, сейчас являемся многодетной семьей. Я работаю тренером в ДЮСШ по зимним видам спорта, отделение „биатлон“. Но чтобы так унижали детей какие-то нелюди, еще и используя маты, — это не допустимо», — считает она.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки вытолкал подростка из автобуса за вопрос про льготы, а в Луцке водитель отказался везти школьника из-за надорванной купюры.

Фото Luda Sagaydak/Facebook

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