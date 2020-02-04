Политика

Трускавец-2 отменяется: в «Слуге народа» отказались от идеи обучать нардепов в дорогих отелях

Партия «Слуга народа» решила на тратиться на обучение своих народных депутатов в дорогих отелях курортного Трускавца. Напомним, ранее «слуги» признали, что организованная для них «Школа депутатов» в Трускавце обошлась в миллионы гривен.

Как заявил глава партии, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью УНИАН, партия перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в партийном офисе (расположен в выставочном центре «Парковый»).

Постоянные тренинги для депутатов будут проходить всю весну. В частности, упор будут делать на тренингах по коммуникации депутатов на эфирах, и в работе с избирателями.

По его словам, также речь пойдет о «мировозренческих вещах».

Напомним, в ноябре 2019 года, на фоне скандала с перепиской нардепов с пранкером Джокером, в партии заявляли о намерении народных избранников учить цифровой грамотности и правильному декларированию своих доходов.

Фото Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter