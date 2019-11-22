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Трускавец-2: "слуг народа" снова отправят на обучение
Партия «Слуга народа» намерена продолжить обучение в «Школе депутата» для парламентариев своей фракции. Планируется, что занятия, подобные тем, которые проходили летом в Трускавце, пройдут в конце января 2020 года. Об этом в интервью Новому времени рассказал глава партии Александр Корниенко.
По его словам, на фоне скандала с перепиской нардепов с пранкером Джокером, народных избранников будут учить цифровой грамотности. Кроме того, в перечень тем, будет включен пункт о декларировании.
Напомним, в конце июля партия «Слуга народа» провела недельный тренинг «Школы депутата» для своих представителей, избранных в Верховную Раду, за основу которой была взята Гарвардский курс преподавания для взрослых.
Как сообщали «ФАКТЫ», организованная для «слуг народа» «Школа депутатов» в Трускавце обошлась партии в миллионы гривен. Между тем, организаторы признали, что были среди «слуг» люди, которые занятия игнорировали, проводили время в SPA и воспринимали приезд в Трускавец как оплаченный курортный отдых.
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