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Индиана Джонс возвращается: Харрисон Форд снимется в пятой части популярной франшизы
Голливудская звезда Гаррисон Форд, которого американские СМИ провозгласили героем за помощь попадающим в беду людям, снимется в новой — пятой — части приключенческих фильмов про исследователя Индиану Джонса.
Об этом BBC рассказала глава кинокомпании Lucas film Кэтлин Кеннеди.
«Мы продолжаем работать над сценарием и как только получим то, что хотим, то будем готовы начать съемки. Харрисон Форд остается, да. Это не перезагрузка, а продолжение», — сказала Кеннеди на прошедшей церемонии BAFTA.
Таким образом, слухи о том, что главную роль доверят кому-то другому, были опровергнуты.
У пятой части пока нет названия.
Агентство напоминает, что о съемках пятой части заговорили еще в 2008, сразу после того, как в прокат вышел четвертый фильм франшизы — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Затем речь шла об июле 2019 года, теперь же релиз новой серии запланирован на 9 июля 2021 года.
Кроме Харрисона Форда, который исполняет главную роль, в проекте задействован Стивен Спилберг. Над сценарием работают Джордж Лукас, Джонатан Кэздан («Хан Соло: Звездные войны. Истории») и Дэвид Кепп («Миссия: невыполнима», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»).
Напомним, что Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
КТЫ" писали, что Гаррисона Форда назвали одним из самых коммерчески успешных актеров в истории Голливуда. Более сорока фильмов, в которых он снялся, принесли более 4 миллиардов долларов в прокате.
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