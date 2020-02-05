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Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

7:23 5 февраля 2020 210
Дмитрий Бульба
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет умер российский актер Дмитрий Бульба. Об этом сообщил театр «Мастерская» в соцсети Facebook. Широкой публике он был известен по ролям в криминальных телесериалах в том числе «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Дорожный патруль». Дебютировал Бульба в кино в 1990 году, снявшись в фильме «Чернов» Сергея Юрского.

Настоящее признание ему принесла работа в театре — в частности, роль Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание» по роману Достоевского в ТЮЗе, и Нечестивцева в пьесе Островского «Лес» в театре «На литейном».

С начала двухтысячных Бульба почти перестал играть. «Дарование невероятного масштаба, приговоренное не реализоваться», — написал у себя в Facebook заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский.

В ноябре, как писали «ФАКТЫ», на 48-м году жизни умер российский актер Виталий Жигалин, также снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей».

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