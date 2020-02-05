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У Зеленского рассказали, когда возобновят поставки воды в Крым
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич вновь прокомментировал возможность возобновления централизованной подачи днепровской воды на аннексированный полуостров. Напомним, отсутствие доступа к качественной воде крымские экологи назвали причиной резкого роста смертности жителей полуострова.
В своем Facebook он категорически отверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова.
«Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации», — написал он, комментируя слухи, появившиеся в сети в связи с запланированным на 11−12 февраля выездным заседанием комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области.
Тем не менее Кориневич уверяет, что с вопросом водоснабжения выездное заседание комитета никак не связано.
Напомним, ранее в сети появились шокирующие фото, демонстрирующие разрушение Северо-Крымского канала в районе Керчи.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.