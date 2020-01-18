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Вода уходит: в сети показали печальное видео из Крыма
Крым продолжает испытывать проблемы с водоснабжением. В сети появились новые фото и видео, сделанные на Северо-Крымском канале в Керчи.
Обмелевший канал
Отмечается, в ноябре 2019 года оккупанты организовали внутрикрымскую прокачку воды по каналу, однако и этой воды становится все меньше — из-за неудовлетворительного обслуживания русла рукотворного канала там начали раздвигаться бетонные плиты.
Старые плиты уже не держат воду
О том же, что воды еще недавно было значительно больше, можно судить и по отметкам на столбах и опорах, где на прошлом уровне запутались водоросли, сообщает местный ресурс Керчь FM.
Напомним, крымские экологи считают отсутствие доступа к качественной воде причиной резкого роста смертности крымчан, который был зафиксирован в 2019 году.
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