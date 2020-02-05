Спорт

«Ливерпуль» в самом юном в истории составе прошел дальше в Кубке Англии: все решил глупый автогол (фото, видео)

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, победив в переигровке на «Энфилде» представителя третьего дивизиона «Шрусбери Таун» — 1:0 (первый матч — 2:2). Все бы ничего, но плотный график игр настолько встал поперек горла наставнику без пяти минут чемпиона Англии, что немец Юрген Клопп предоставил своим звездным футболистам краткосрочный отпуск, разрешив махнуть в теплые края, а сам смотрел поединок… по ноутбуку.

Честь «Ливерпуля» в кубковой дуэли отстаивала молодежная команда. В итоге на поле «Энфилда» вышел самый юный состав в истории «Ливерпуля» (средний возраст игроков составил 19 лет и 102 дня).

Более того, полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс в 19 лет и 5 дней стал самым юным капитаном за всю историю клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Алексу Райсбеку, который в 1900 году вывел команду на поле в статусе капитана в возрасте 20 лет и 250 дней. Джонс превзошел клубное достижение 120-летней давности!

19-летний Кертис Джонс — самый юный капитан в истории «Ливерпуля»

Судьба встречи была решена на 75-й минуте, когда футболист «Шрусбери» Ро-Шон Уильямс, пытаясь прервать длинный навес соперника, головой отправил мяч в собственные ворота. Такой вот нелепый автогол!

Кстати, благодаря успеху молодежи, беспроигрышная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» достигла 40 (!) матчей во всех турнирах (35 из них команда выиграла). Последний раз земляки «Битлз» уступили в официальном поединке на родном стадионе 26 сентября 2018 года, проиграв «Челси» в Кубке лиги (1:2). По иронии судьбы, именно с «аристократами» команда Клоппа сыграет 2 марта в 1/8 финала Кубка Англии. Правда, на сей раз — на выезде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» после победы над «МЮ» установил уникальное достижение.

Фото Twitter ФК «Ливерпуль»

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