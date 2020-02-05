Самое красивое печенье в мире: отмечено кулинарным «Оскаром» (фото, видео)

Стиль жизни

Кондитер из Швейцарии Соня Галмад творит настоящие шедевры. Она умеет воссоздавать из белка и сахара вязаную фактуру одежды. А ее декор из изомальта на пряниках не отличишь от изделий из витражного стекла. Он сравним с ювелирным изделием. Работы Сони Галмад отмечены самыми престижными наградами, которые приравниваются к кулинарному «Оскару» — Cake Masters Cookie Award и Cookie Artist. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Соня Галмад рассказала о своих уникальных работах и поделилась секретами мастерства.

— Кондитерское искусство — мое хобби с 2015 года, — говорит Соня Галмад. — Раньше я занималась издательским делом. Сейчас же я называю себя сахарным художником.

— Ваши работы восхищают! Как вы их создаете?

— Печенье с эффектом вязки я декорировала королевской глазурью — это сахар и белок. В витражном сердце я использовала для декора изомальт. Это заменитель сахара. В сахарном искусстве его применяют, потому что он более устойчив к влаге и не желтеет так сильно, как обычный сахар. Такое печенье у нас в Швейцарии принято дарить на День святого Валентина. Этот праздник прекрасен. Ведь любовь может творить чудеса. Она поднимает нас, когда мы падаем, она может сделать нас смелыми за гранью воображения. Любовь иногда даже способна превратить врага в друга.

«Вязаное» печенье декорировано королевской глазурью

— С чего начался ваш интерес к кондитерскому искусству?

— Однажды мама предложила мне сделать пряничный домик вместе с детьми, за которыми я присматривала. Мне так понравилось, что я зашла в интернет, чтобы узнать больше об этом искусстве. Оно меня увлекло. И я сделала тогда очень красивые рождественские прянички.

— С чего начинается создание шедевра?

— Конечно, любая работа начинается с идеи. Иногда в поисках решения проходят бессонные ночи… Чтобы превратить идею в рисунок для печати, я использую векторную программу на своем компьютере.

— Сколько времени занимает у вас создание такой красоты?

— К примеру, «вязаные» сердечки я делала два часа. А моя любимая работа пряничный Мистер Бэджер создавалась месяц. Я работала в основном по выходным. Мне захотелось сделать модель 3D. Это непросто, но я люблю решать сложные задачи. И счастлива, что воплотила свою мечту.

Пряничный мистер Бэджер весьма симпатичен. Все детали съедобны!

— Какого же размера пряничный мистер?

— Его высота 18 сантиметров.

— Из чего созданы его шляпа, свитер, сумка?

— Все из королевской глазури. Только глаза из изомальта. Пенек, фрукты, птичка — все это королевская глазурь.

— То есть все детали съедобны?

— Да, все.

— Какой вкус имеет ваше печенье?

— Вот рецепт, и вы можете испечь такое же пряничное печенье у себя дома.

Пряничное печенье 180 г меда смешать со 100 г сахара и 2 столовыми ложками пряностей и довести в нагретой кастрюле до легкого кипения. Снять с огня и добавить чайную ложку пищевой соды. Хорошо перемешайте, добавьте 120 г холодного растительного масла, затем — слегка взбитое яйцо. Снова перемешайте и добавьте 400−450 г муки. Вымесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на один день перед использованием. Выпекайте до готовности. И приятного аппетита!

— Какие же пряности лучше использовать?

— Пряничная смесь состоит из 4 частей имбиря, 4 частей корицы, 1 части гвоздики и 1 части мускатного ореха. У нас ее продают в магазинах. Однако создать этот микс можно и самому.

— Как декорировать печенье в домашних условиях?

— Обычно даже известные кондитеры начинают экспериментировать дома, поэтому не бойтесь взяться за это. Чтобы сделать королевскую глазурь, используйте ручной миксер или кухонный комбайн. А для декора — конусы из пергаментной бумаги.

— Как же приготовить королевскую глазурь?

— Возьмите 60 г яичного белка и смешайте с 360 г сахарной пудры и небольшим количеством лимонного сока, процеженного через сито. Смешайте это с помощью ручного миксера в течение 2−3 минут, при желании добавьте немного жидкой ванильной эссенции и перемешайте еще одну минуту.

— Очень красиво печенье с лебедями. Сразу вспоминается выражение «лебединая верность».

— Да, очень милое выражение. Знаете, эту картинку я увидела, когда закрыла глаза. И мне захотелось ее воплотить. Я использовала королевскую глазурь. Это все ручная роспись. Еще одна моя любимая работа — книжная фея. Я ее сделала для выставки книг в США. Работа заняла десять дней.

Это печенье с лебедями рассказывает светлую историю о большой любви

— Декор из изомальта можно сравнить с ювелирными шедеврами. Насколько он хрупкий?

— Сродни стеклу.

Филигранная работа мастера. Настоящий шедевр!

— Что вдохновляет вас на творчество?

— Я думаю, что творчество присуще каждому человеку. Важно еще в детстве разглядеть способности и не препятствовать их развитию. Мне не нужно особое вдохновение для креативности. Меня вдохновляет все, что окружает.

Книжная фея – одна из любимых работ Сони Галмад

— Какие комплименты вы слышите в адрес своих работ?

— Самое приятное, когда говорят, что печенья красивей моего никогда не видели. Когда я представила свои «вязаные» декоры пряников в Facebook, многие писали, что сначала подумали, будто что-то перепутали и попали на страницу о рукоделии. Мне нравится делиться своими идеями с тем, кому это может быть интересно. Я счастлива, если кого-то мои работы смогут вдохновить на творчество.

— Над чем работаете сейчас?

— Хочу сделать лампы с декором из изомальта, а также храм с витражным куполом и окнами.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Валентинова дня?

— Испытать глубокое счастье, которое приходит с дарением и получением любви. В этот особенный день подарите своим близким немного сладкого — быть может, маленькое печенье с сердцем, которое вы украсите сами…

Сладкое сердце сродни ювелирному украшению

Ранее украинский кондитер Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом популярного во всем мире десерта «Павлова» и другими интересными идеями.

Фото из альбома Сони Галмад

Видео предоставлено Соней Галмад

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