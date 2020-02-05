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Политика

«Дешево поесть не получится»: Беленюк показал цены в столовой Верховной Рады

11:37 5 февраля 2020 529
Самое дорогое блюдо
Инф. «ФАКТОВ»

Народные депутаты также страдают от инфляции — представитель фракции «Слуга народа» Жан Беленюк, который так и не реализовал свое намерение отказаться от мандата, показал видео из столовой Верховной Рады, наглядно демонстрирующее дороговизну.

При этом он в шутку выразил сожаление о тех временах, когда в столовой можно было пообедать практически бесплатно.

«Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли. Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 гривен. К примеру: в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой и перепелиными яйцами — заплатил 280 гривен», — рассказал депутат, прокомментировав видео.

В кадр, в частности, попал и парламентский прейскурант, в котором самым дорогим блюдом оказалось филе семги (до 185 грн за 100 грамм).

В комментариях к видео пользователи соцсетей отметили, что рыночные цены на «парламентское питание» резко диссонируют с «совковостью» интерьера.

Напомним, ранее Беленюк оконфузился, заснув на пульте для голосования. Оправданием «непарламентского поведения» может служить только то, что за несколько дней до этого он стал двукратным чемпионом мира в Казахстане на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов вольного и греко-римского стиля.

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