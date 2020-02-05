Спорт

Россия не сыграет на ЧМ-2022 по футболу даже под нейтральным флагом, — СМИ

Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своем Twitter сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о том, что сборная страны по футболу не сможет участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за допинговых скандалов. Сотрудники телеканала ссылаются на представителей WADA, которые и являются первоисточниками данной информации.

Ранее британские СМИ информировали, что сборная России в случае успешного прохождения квалификации и выхода в групповой этап ЧМ-2022 сможет принять участие в турнире, но без использование национальной символики и гимна.

Также сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

«Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем. Это болезненная тема, футбол всегда на виду. Хотя и другие виды спорта у нас под ударом, та же легкая атлетика», — цитирует Sport24 главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

В конце января стало известно, что WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Путин отреагировал на отстранение России от Олимпийских игр.

Фото Getty Images



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