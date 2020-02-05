Курс доллара пошел вниз: как долго это продлится

Деньги

После резкого скачка в выходные дни и преодоления отметки в 25 гривен курс доллара неожиданно пошел вниз. Также повел себя и евро. С понедельника, 3 февраля, американская валюта подешевела на 18 копеек, вновь опустившись ниже отметки 25 гривен, а европейская валюта упала на 20 копеек. Так, 5 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,85 грн за доллар и 27,46 грн за евро. Похожая тенденция и на наличном рынке, где со среды иностранная валюта подешевела на 15−30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,69 грн, купить — по 24,94 грн, евро — сдать по 27,20 грн, купить — по 27,58 грн.

«Курс гривни утром в среду вырос до 24,82 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне вчерашнего достаточно скромного размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на котором было привлечено всего 2,3 млрд грн. При этом в феврале суммарные выплаты по долговым обязательствам составят 27,7 млрд грн, из которых 22,98 млрд грн — это внутренний долг.

В то же время давление на гривню оказывают сообщения о том, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3% по сравнению с 3,4% в 2018 году. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с задолженностью по заработной плате шахтерам нужно решить в ближайшее время. По его словам, правительство должно подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт.

Уже завтра Верховная Рада будет голосовать по рынку земли. Поэтому инвесторы могут взять паузу до финальных решений, что сузит предложение валюты на рынке.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит торговаться вблизи отметки 25 грн за доллар, не исключено движение в диапазоне 24,8−25 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Эксперты отмечают, что с начала нынешней недели национальной валюте удалось несколько укрепиться. Однако говорить о возврате к устойчивой ревальвации гривни пока рано.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар в разных сегментах валютного рынка изменился по отношению к гривне разнонаправленно, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс еще рос, на межбанке курс незначительно снизился, а на наличном рынке за неделю практически не изменился. Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,72 до 24,85 грн (+0,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 24,88—24,91 до 24,83—24,86 грн (-0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 24,66—24,94 до 24,69—24,94 грн (+0,1% - 0%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 1,1% до 1% за счет роста курса покупки при неизменном курсе продажи.

Курс доллара поднимался почти непрерывно с 26 декабря прошлого года. В понедельник, 3 февраля, в начале торгов на межбанке доллар превышал 25,1 грн, но по итогам дня снизился. Во вторник интенсивное падение доллара продолжилось, а в среду в начале торгов затормозилось. Вероятно, вблизи текущих значений курс найдет свое временное равновесие.

На ближайшую неделю мы не ожидаем существенного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 24,7−24,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

О причинах того, почему в последнее время наблюдается тенденция к девальвации гривни, на запрос hromadske рассказали в Национальном банке Украины. Было названо несколько факторов, влияющих на стабильность национальной валюты.

Во-первых, в начале нынешнего года увеличились государственные расходы, связанные с экспортерами: им возмещали налог на добавленную стоимость. Ведь экспорт товаров в Украине, как и в большинстве стран мира, не облагается НДС. При этом, экспортируя, компания формирует так называемый налоговый кредит по НДС, который впоследствии вправе возместить из бюджета. В связи с получением денег из госбюджета в качестве возмещения НДС у экспортеров не было необходимости продавать валюту, поэтому они в январе не выходили на валютный рынок. Это уменьшило предложение иностранной валюты, что повлияло на ее курс.

Во-вторых, в январе 2020 года активно работали импортеры. После праздников импортеры, особенно торгующие потребительскими товарами, пополняют свои товарные запасы и формируют несколько больший спрос на валюту.

Поэтому в НБУ отмечают, что девальвацию гривни вызвали исключительно рыночные факторы. При этом после изменения направления движения курса валют Нацбанк не стал менять своей политики.

«Политика Национального банка никоим образом не изменилась — мы не влияем на движение курса, курс определяется рынком. Но НБУ продолжает сглаживать избыточные колебания», — отмечается в сообщении Нацбанка.

При этом в Национальном банке сообщили, что рост курса гривни в 2019 году был связан с благоприятной ситуацией на мировых рынках. В частности, высокими были цены на товары украинского экспорта, в первую очередь аграрной продукции, при очень большом урожае. В то же время цены на товары украинского импорта были относительно низкими, в частности, цены на газ и нефть. Также в Нацбанке отмечают, что на укрепление гривни повлияли инвестиции иностранцев в государственные долговые облигации — около 4,3 миллиарда долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последнее время количество всевозможных организаций, выдающих людям так называемые быстрые кредиты превысило все разумные пределы. К сожалению, государство слабо регулирует деятельность таких финансовых компаний. При этом юристы отмечают, что зачастую претензии коллекторов к родственникам, знакомым и соседям людей, задолжавших деньги таким финансовым компаниям, незаконны и больше похожи на вымогательство.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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