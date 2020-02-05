- 14:03 Снежная лавина сошла на дорогу: видео трагедии в Турции
- 13:57 Помпео в Киеве не говорил о "потерянном для Украины Крыме": сделано важное заявление
- 13:50 На рынке "7 километр" устроили переполох из-за коронавируса: что об этом известно
- 13:36 Дантес выпустил чувственный клип на песню от Jerry Heil
- 13:34 Кабмин назначил временного руководителя «Укрзалізниці»
- 13:31 Где Крым? Производители вина в Португалии попали в скандал
- 13:25 Режимы Путина и Лукашенко обречены: в России указали на важный момент
- 13:12 Пішла з життя відомий громадський діяч Валентина Шевченко
- 13:12 Рака ждет любовь, а Льва — провокации: гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака
- 13:05 Кабмин расширил список детей, которые могут бесплатно отдыхать в "Артеке"
- 13:04 Дело Шеремета: суд принял новое решение по аресту Дугарь
- 13:01 "Золотая клетка для дочери": в сеть попали фото роскошного особняка Успенской
Этап Формулы-1 в Китае отменили из-за коронавируса
Федерация спорта Шанхая в официальном заявлении сообщила об отмене всех крупных спортивных соревнований на территории региона до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Таким образом, намеченный в календаре Формулы-1 на 17−19 апреля Гран-при Китая, который проводится в Шанхае с 2004 года, отменен. Хотя Международная автомобильная федерация (FIA) пока не делала официальных заявлений по этому поводу. Но, скорее всего, отмена гонки будет окончательной, поскольку в календаре Формулы-1 просто нет свободных «окон» (разве что август, но именно на него приходится обязательный летний перерыв).
Кстати, в прежние годы этапы Формулы-1 отменяли не раз. Правда, чаще всего — из-за финансовых причин, проблем с организацией или безопасностью. Последний случай произошел в 2011 году: тогда из массовых протестов в Бахрейне организаторы объявили о переносе гонки с марта на октябрь, однако в итоге этап вовсе не состоялся. А вот из-за угрозы заболевания календарь Формулы-1 страдал лишь раз: в 1967 году Ралли Великобритании не состоялось из-за вспышки ящура.
Отметим, что из-за эпидемии смертельного вируса ранее в Китае отменили Гран-при Формулы Е, мартовский чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, а также международные состязания по теннису, горным лыжам и гольфу. Кроме того, отложен старт чемпионата Китая по футболу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионский болид немца Михаэля Шумахера ушел с молотка за баснословную сумму,
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!