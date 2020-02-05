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Спорт

Этап Формулы-1 в Китае отменили из-за коронавируса

12:52 5 февраля 2020 72
Гран-при Китая
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Федерация спорта Шанхая в официальном заявлении сообщила об отмене всех крупных спортивных соревнований на территории региона до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса нового типа (2019-nCoV).

Таким образом, намеченный в календаре Формулы-1 на 17−19 апреля Гран-при Китая, который проводится в Шанхае с 2004 года, отменен. Хотя Международная автомобильная федерация (FIA) пока не делала официальных заявлений по этому поводу. Но, скорее всего, отмена гонки будет окончательной, поскольку в календаре Формулы-1 просто нет свободных «окон» (разве что август, но именно на него приходится обязательный летний перерыв).

Кстати, в прежние годы этапы Формулы-1 отменяли не раз. Правда, чаще всего — из-за финансовых причин, проблем с организацией или безопасностью. Последний случай произошел в 2011 году: тогда из массовых протестов в Бахрейне организаторы объявили о переносе гонки с марта на октябрь, однако в итоге этап вовсе не состоялся. А вот из-за угрозы заболевания календарь Формулы-1 страдал лишь раз: в 1967 году Ралли Великобритании не состоялось из-за вспышки ящура.

Отметим, что из-за эпидемии смертельного вируса ранее в Китае отменили Гран-при Формулы Е, мартовский чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, а также международные состязания по теннису, горным лыжам и гольфу. Кроме того, отложен старт чемпионата Китая по футболу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионский болид немца Михаэля Шумахера ушел с молотка за баснословную сумму,

Фото Getty Images

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