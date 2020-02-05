Спикер-демократ демонстративно разорвала текст речи Трампа (видео)

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Вечером 4 февраля Институт Гэллапа опубликовал результаты свежего опроса общественного мнения, проведенного среди американцев. Выяснилось, что инициированная демократами процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа обернулась против них самих. По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг одобрения деятельности Демократической партии снизился с 48 до 45 процентов. Зато у республиканцев зафиксирован самый высокий рейтинг за последние 15 лет — 51 процент.

Что касается самого Трампа, то ему импичмент тоже сыграл на руку. Сейчас деятельность 45-го президента США одобряют 49 процентов американцев. Это самый высокий показатель популярности за все время его пребывания у власти.

Процедура импичмента подошла к своему логическому завершению. В среду, 5 февраля, в Сенате было запланировано голосование по Трампу. Ни у кого не было сомнений в том, что демократам не хватит голосов, чтобы убрать его из Белого дома. В Сенате 53 республиканца, и ни один из них не собирался голосовать против президента.

Трамп произнес речь, не гнушаясь передергиванием фактов

Очевидно, что это придавало Трампу уверенности, когда 4 февраля он выступил в Конгрессе перед членами Палаты представителей и Сената с ежегодным посланием «О положении страны» (State of the Union). Вся его речь была самовосхвалением. Трамп всячески подчеркивал успехи своей администрации, не гнушаясь передергиванием фактов.

По словам президента, за четыре года его правления экономика США «развивается лучше, чем когда-либо в истории». Было создано около семи миллионов новых рабочих мест, доходы населения неуклонно растут, безработица достигла рекордно низкого уровня, снижается уровень бедности и преступности. Америка стала крупнейшим производителем нефти и газа в мире.

Телеканал CNN, транслируя выступление Трампа, тут же проверял приводимые президентом цифры. Оказывается, крупнейшим производителей природного газа в мире США стали еще в 2009 году, а нефти — в 2013 году. То есть в годы правления Барака Обамы. В 2019 году рост экономики в стране составил 2,3 процента. Это худший показатель с 2016 года. Трамп не соврал только в одном — безработица действительно рекордно низкая. Она составляет 3,5 процента, что является лучшим показателем за последние 50 лет.

Много говорил Трамп и о своих успехах во внешней политике. Он подчеркнул, что США «восстанавливают свое лидерство в мире». К Америке снова относятся с большим уважением. «Враги Америки пустились в бега, Америка становится богаче, Америку ожидает светлое будущее!» — провозгласил Трамп.

В качестве конкретных успехов он назвал победу над террористической группировкой «Исламское государство», ликвидацию ее главаря Бахра-аль-Багдади, ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, заключение выгодных для США торговых соглашений с Китаем, Канадой, Мексикой, «сделку века» по Ближнему Востоку.

В числе задач, которые необходимо решить американским властям в ближайшее время, Трамп назвал усовершенствование системы образования и здравоохранения, борьбу с международным терроризмом и нелегальной миграцией. Он пообещал защитить американцев от распространения китайского коронавируса https://fakty.ua/theme/69 и сделать США первой страной в истории освоения космоса, которая водрузит свой флаг на Марсе.

Демократы отнеслись к выступлению Трампа крайне негативно. Не менее 10 членов Конгресса демонстративно покинули зал. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сидевшая в президиуме рядом с вице-президентом США Майком Пенсом, глядя в объективы телекамер, демонстративно разорвала листы с текстом речи Трампа, глядя в объективы телекамер. Отметим, что перед началом выступления Пелоси, здороваясь с президентом, протянула ему руку, но он проигнорировал ее жест.

Стартовала президентская гонка — выборы пройдут 3 ноября

Яростное противостояние двух ведущих политических партий в стране только обостряет президентскую гонку, которая официально стартовала в США 3 февраля. Президентские выборы пройдут 3 ноября.

Традиционно основная борьба разворачивается между представителями двух крупнейших политических партий — демократами и республиканцами. Своего кандидата каждая из этих партий определяет на съезде в конце июля или начале августа. А до этого проводится предварительная избирательная кампания — праймериз.

Политики колесят по стране, стремясь привлечь избирателей на свою сторону. Такие встречи называют кокусами. После них становится ясно, кого из кандидатов поддержал тот или иной штат. Это внутрипартийная борьба. Были случаи, когда только на съезде становилось ясно, кто все-таки станет единым кандидатом от партии. И только в последние три месяца перед днем выборов сталкиваются друг с другом единые кандидаты от Демократической и Республиканской партий.

В этом году с республиканцами в принципе все ясно. Действующий президент Дональд Трамп заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Впрочем, формальности Республиканская партия соблюдает. Кроме Трампа баллотируются еще четыре человека: конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш, бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, бывший губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд и предприниматель Рокки де ла Фуэнте. На внутрипартийном голосовании в Айове 3 февраля Трамп уверенно обошел соперников, набрав 97 процентов голосов.

А вот у демократов на праймериз в Айове возникла полная сумятица. Официально в гонку вступили 12 претендентов — бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, Пит Буттиджич, предприниматель Эндрю Ян, бизнесмен Том Стейер, сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, бывший губернатор Массачусетса Деваль Патрик.

Организаторы праймериз Демократической партии в Айове двое суток не могли предоставить официальные результаты. Это первый подобный случай в истории США. Победителями поспешили объявить себя Сандерс, Буттиджич и Байден. Каждый из них утверждал, что набрал больше голосов, чем соперники.

СМИ, не дожидаясь официальных результатов, сообщили, что победил самый молодой претендент — 38-летний Пит Буттиджич. В Айове его поддержали почти 27 процентов избирателей. Сандерс занимает второе место (25,2 процента). Третье место за Уоррен — 18,4 процента. Байден оказался лишь четвертым (15,5 процента).

Однако официальные результаты оказались еще более удручающими для бывшего вице-президента США. Байден, который считался фаворитом предварительного этапа гонки, занял… седьмое место! Айова не принесла ему в итоге ни единого голоса на летнем съезде Демократической партии! Штат делегирует на партийный форум 24 делегата. По 10 голосов заработали Сандерс и Буттиджич, четыре голоса досталось Уоррен.

Следующие праймериз пройдут 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир. В феврале претенденты еще сойдутся в битве за голоса в Неваде и Южной Каролине. А следующий начнется для них с так называемого супервторника — 3 марта праймериз пройдут одновременно в девяти штатах и на Самоа. В этот день на кону голоса Алабамы, Арканзаса, Калифорнии, Колорадо, Мэна, Массачусетса, Миннесоты, Северной Каролины и Оклахомы. Скорее всего, 3 марта часть претендентов отсеется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что поведение Трампа во время исполнения национального гимна США шокировало американцев, когда в сеть попало видео.

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