Курс доллара растет, а бензин не дорожает: как коронавирус повлияет на цену топлива

Деньги

С начала нынешнего года курс доллара постепенно растет. В то же время стоимость горючего на АЗС после существенного снижения в декабре остается довольно стабильной. По состоянию на 5 февраля средняя по Украине цена литра бензина А-95 составляет 26,53 грн, дизельного топлива — 26,12 грн, а сжиженного газа — 12,26 грн. Стоит напомнить, что эксперты опасались резкого подорожания топлива на фоне недавнего конфликта на Ближнем Востоке. Однако есть и другие факторы, способные повлиять на цены. О том, какова сейчас ситуация на отечественном топливном рынке и как могут измениться цены на АЗС в ближайшее время «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Нефть сильно подешевела в связи с эпидемией коронавируса»

— В последнее время доллар дорожает, а цены на автозаправках остаются стабильными. Как долго это будет продолжаться?

— Я думаю, пока нет предпосылок для резкой смены ценовой ситуации. С одной стороны, мы видим, что растут курсы иностранных валют, а с другой стороны, цена нефти на мировом рынке существенно упала. Сейчас она стоит около 55 долларов за баррель, тогда как в начале января цена была 62−64 доллара. То есть нефть «провалилась» очень сильно — в связи с эпидемией коронавируса. Поэтому на данный момент я склоняюсь к тому, что если долгосрочно нефть останется такой дешевой, то цены на украинских АЗС будут снижаться. То есть в любом случае ни о каком существенном росте розничных цен речь пока точно не идет.

— А как влияет на нынешнюю ситуацию деятельность правительства по борьбе с нелегальными АЗС и требование снизить стоимость горючего на заправках?

— Скажем так, прямого влияния это не имеет. Работа правительства — действительно сделать топливный рынок с равными правилами игры, сделать его конкурентным. Это и есть залог здорового ценообразования и прогнозируемого рынка. Поэтому правительство сейчас, как я вижу, пытается увязать эти две вещи. Но на самом деле на снижение цен это не влияет.

Более того, я даже сказал бы, что борьба с нелегальными заправочными станциями, наоборот, может привести к росту цен. В частности, в долгосрочной или среднесрочной перспективе может подорожать сжиженный газ, потому что именно этим топливом наиболее активно торгуют на нелегальных заправках. То есть наибольшее количество таких заправок — это моноблоки с реализацией сжиженного газа. И именно их деятельность зачастую нелегальна, без уплаты налогов, без получения каких-то разрешений и лицензий, без официального трудоустройства работников. Это все ведет к тому, что такие заправки имеют возможность продавать свой товар дешевле, чем те, которые платят все налоги и сборы и работают в рамках законов и нормативов.

Хочу отметить, что, по нашим расчетам, в идеальных условиях полностью законно работающего рынка цена литра сжиженного газа должна быть выше где-то на полторы-две гривни. Потому что именно теневики за счет неуплаты налогов и сокрытия своих доходов создают на рынке условия, удерживающие стоимость сжиженного газа на необъективном уровне. И это ведет к тому, что заработка на сжиженном газе у легальных игроков нет, тогда как на газ приходится порядка 30 процентов реализации топлива на украинском рынке. То есть 30 процентов продаж легальным операторам не приносят никакой прибыли. В лучшем случае они торгуют этим видом горючего в ноль. Соответственно, вынуждены дотировать продажу сжиженного газа, то есть этой убыточной позиции, за счет продажи бензина и дизельного топлива. Причем им приходится даже завышать стоимость бензина и дизтоплива.

То есть давайте выясним, какой эффект мы ждем, так сказать, на идеальном рынке, который сейчас потихоньку у нас вырисовывается. Получается, что цена на сжиженный газ будет расти, а на бензин и дизель должна снижаться. Коэффициент между ними, или разница в стоимости этих продуктов должна измениться. Ценовая пропасть между газом и бензином может сократиться, если газ подорожает, а бензин подешевеет. Эта перекрестная дотация одного продукта за счет другого должна перестать существовать.

То же самое с дизельным топливом. Считаю, что в последний год его стоимость и наценка на него — уже выше нормативной. Я это связываю именно с тем, что легальные компании просто вынуждены дотировать убыточный для них сжиженный газ, который при этом очень популярен среди автомобилистов.

«Если в Беларуси не будет достаточных объемов нефтепродуктов, то их придется замещать прямыми поставками из России»

— Украина получает большие объемы нефтепродуктов из Беларуси. Но в последнее время там наблюдаются проблемы с поставками нефти. Меняется ли в этой стране ситуация и как она может отразиться на украинском топливном рынке?

— К сожалению, в Беларуси заводы сейчас вынуждены перерабатывать меньше нефти, поскольку спорные вопросы с россиянами, поставляющими сырье, пока не решены. Хотя ситуация в Беларуси еще никак не отражается на нашем рынке, потому что нынче мертвый сезон, потребление горючего низкое и были накоплены хорошие запасы топлива еще с ноября-декабря прошлого года.

Но я думаю, что в феврале ситуация будет меняться, поскольку запасы постепенно сокращаются. В нынешнем месяце спрос будет расти. И если в Беларуси не будет достаточных объемов нефтепродуктов, то их придется замещать прямыми поставками из России или морскими поставками из альтернативных источников, — подытожил Куюн.

Стоит отметить, что в Украине снова заговорили о введении дополнительных пошлин на поставки из России дизельного топлива и сжиженного газа. О том, когда это может произойти и какие последствия будет иметь для украинского топливного рынка, «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства с участниками розничного рынка нефтепродуктов началась борьба с нелегальными АЗС. Сотни таких заправок были закрыты или полностью демонтированы. Причем в борьбе с нелегальными АЗС приняла участие Служба безопасности Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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