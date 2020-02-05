Криштиану Роналду оригинально поздравил себя любимого с 35-летием (видео)

Спорт

Чемпион Европы, а также пятикратный обладатель «Золотого мяча» и пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнилось 35 лет, поздравил себя любимого с днем рождения (в январе он трогательно поздравил с 26-летием свою возлюбленную Джорджину Родригес).

«С днем рождения меня», — написал футболист «Ювентуса» в Instagram, опубликовав видео с сегодняшней тренировки команды. Несмотря на праздник, работа — интенсивная.

Отметим, что Twitter «Ювентуса» также выложил это видео с Криштиану Роналду, подписав его: «Как марсиане отмечают дни рождения? Становясь еще сильнее».

А еще раньше ФК «Ювентус» поздравил свою звезду с 35-летием на официальном сайте клуба.

«Мы могли бы написать о его экстраординарной и впечатляющей статистике или, может быть, просмотреть бесконечный список существующих прилагательных, чтобы найти наиболее подходящие для его описания.

Правда в том, что Криштиану Роналду, который сегодня празднует свой второй день рождения в «Ювентусе», давно вышел за рамки описанного, его образ жизни и спортивное дыхание идеально переплетаются с нашей ДНК: игра на максимуме, желание совершенствоваться изо дня в день и ненасытная жажда успеха.

Криштиану Роналду носит черно-белую футболку в течение полутора лет, и вместе мы пережили незабываемые моменты с постоянным чувством, что лучшее еще впереди.

Он подарил нам невероятные голы, мы уже праздновали их с ним 50 раз, он забивал практически всем соперникам в Италии и в Европе. Только что Криштиану повторил рекорд Давида Трезеге, забив в девяти подряд матчах серии A.

Все, что осталось сказать, все вместе — как мы кричим с ним во время его культового празднования: с днем рождения, Криштиану!" — говорится в поздравлении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист Криштиану Роналду собрал 200 миллионов подписчиков в Instagram.

Фото Instagram

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