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В пенитенциарной службе отрицают факт убийства арестанта в Одесском СИЗО
Когда в Одесском СИЗО скончался арестант, ГБР официально сообщило, что мужчину избили другие заключенные, причем работники пенитенциарного учреждения способствовали их допуску в камеру, где он содержался.
В среду, 5 февраля, администрация Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста выступила со следующим заявлением: «В государственном учреждении „Одесский следственный изолятор“ 1 февраля 2020 года действительно констатирована биологическая смерть заключенного Д. в камерном помещении. Согласно медицинскому свидетельству, данная биологическая смерть является естественной, признаков насильственной смерти не обнаружено, любые телесные повреждения также отсутствуют. Одновременно информируем, что заключенный Д. в карцер не помещался».
В ГБР по данному факту официально пока ничего не комментируют.
Отмечается, что в госучреждении «Одесский следственный изолятор» с целью проверки находятся представители Министерства юстиции Украины. Кроме того, руководство Минюста и администрация ГУ «Одесский следственный изолятор» назначили служебное расследование.
Тем не менее «противоречивые чувства» вызывают строки из вышеупомянутого заявления Южного межрегионального управления касательно того, что «в некоторых СМИ распространена ложная информация о смерти заключенного в карцере государственного учреждения „Одесский следственный изолятор“, обусловленная якобы результатом полученных побоев».
Претензии должны адресоваться не СМИ, а источнику информации, в данном случае — ГБР. Этого не могут не знать профессиональные юристы из подразделения Минюста.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой заключенных использовали как рабов.
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